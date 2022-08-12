台股在本次MSCI調整權重中，在「MSCI全球新興市場指數」權重由14.82％下調至14.75％，調降0.07個百分點，「MSCI亞洲除日本指數」權重由16.56％下調至16.48％，調降0.08個百分點，在「MSCI全球市場指數」權重由1.65％上調至1.66％，調升0.01個百分點。最新權重將在8／31收盤生效。

至於MSCI台灣指數成份股方面，本次成分股新增 0檔，刪除0檔，總指數成分股將87檔，並有19檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多為華航，其變動權重為0.01％，權重調降最多則為可成，其變動權重為-0.02％。

本次MSCI季度調整，以「MSCI全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多之國家中國及卡達，權重各增加了0.27及0.03個百分點；而本次權重調降最多之國家為台灣，權重被下調了 0.07個百分點，其餘國家權重變化不大。

法人指出，台灣6月的景氣對策信號燈號維持為綠燈，領先指標呈續跌，且同時指標也持續下降，顯示國內景氣有放緩的現象，PMI數據分項指標中客戶庫存創下歷史新高至56.9，顯示台灣製造業及半導體廠下半年有去庫存的壓力。但台灣6月外銷訂單增速回升至9.5％，其中資通訊產品回升明顯年增達22％，反映下半年歐美銷貨旺季拉貨常仍然可期。近期全球市場反彈，投資氣氛回溫投資人消化通膨預期，但受到國際政經情勢影響及下半年台灣半導體庫存去化因素之影響，建議投資人在短期操作上仍須謹慎應對。