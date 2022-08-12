曾是「三冠王」少棒國手的前台電員工陰經龍，不滿駐台電協力廠商的51歲張姓女友要分手，3月17日談判破裂，持刀割傷張女頸部，22日再持刀到台電嘉義配電中心刺殺張女胸、腹部5刀，其中1刀刺中心臟致死，經檢方依殺人罪起訴後，嘉義地方法院審理後依殺人罪判處陰男有期徒刑15年、褫奪公權5年，仍可上訴。

根據起訴書指出，55歲陰嫌是台電員工，張女是外包人員，2人都在台電配電中心工作相識進而交往成為男女朋友，張女欲分手，2人相約於3月17日中午11時多在配電中心3樓倉庫談判，陰嫌持刀抵住張女頸部威脅「與殺死你」、「同歸於盡」，造成張女頸部有撕裂傷，後來張女的鄭姓外甥女趕到，藉故帶走張女脫險。

陰嫌忿忿不平，22日上午9時多佯裝要送公文給張女，到3樓材料課辦公室找張女，拿出預藏的水果刀刺向張女的左胸、腹部共5刀，其中1刀深及心臟，致右心房破裂，大量出血，鄭女當時也在場，上前欲阻止，陰嫌揮舞刀子並嗆「如果阻止，連你也殺」。

張女因大量出血，引發休克及血、氣胸，送醫前已無心跳，搶救後不治。

陰嫌目前在押，他早年是嘉義市崇文國小少棒、嘉義縣朴子國小少棒隊球員，曾在1979年的第33屆威廉波特少棒賽遠東區資格賽中打出全壘打、打擊率、打點最高的「三冠王」佳績，為中華隊奪得威廉波特世界少棒冠軍一員。1985年入選第18屆羅德岱堡青棒賽中華青棒國家代表隊選手，後來加入台電公司棒球隊，結束球員生涯後，轉任台電員工。

陰嫌與張女均曾有過一段婚姻，並各自育有子女，2人相識約17年、交往12年，陰嫌近年來飽受口腔癌病痛之苦，情緒低落，張女意欲分手，陰嫌心生不滿下鑄成大錯。