解放軍東部戰區8日在台灣周邊舉行聯合反潜實戰演訓

觀察家說，全中國各地的中方空軍人員都被派去支援東部戰區領導的對台軍演，可望有更多部隊部署，以進行聯合作戰演習。

據《南華早報》（South China Morning Post）12日報導，在周一的反潛和對海突擊演習中，有好幾架來自廣東南部戰區的反潛機部署到目標海域。中方官媒央視播出的影片顯示，俄製卡（Ka）-28反潛直升機參加了這次海空聯合作戰演習。

中國軍事專家和電視評論員宋忠平說，為了因應台灣萬一發生緊急狀況，南部和北部戰區航空中隊，還有監視黃海和南海的北海和東海艦隊軍艦，都有必要和東部戰區協同執行任務。

解放軍南部戰區數十架戰機展開實射訓練

《漢和防務評論》創辦人兼總編輯平可夫說，可能爆發的台海戰爭涉及既複雜，又全面的「反介入與區域阻絕」（A2AD）作戰，需要3個戰區的空軍和戰艦扮演不同的角色，以分擔任務，阻止外國從南方和北方進行軍事干預。

而台灣海軍前艦長、軍事專家呂禮詩說，解放軍先前的軍演顯示，旗下飛行員對台灣周邊海空域已不再「陌生」。他指出，央視去年3月的報導顯示，連北方戰區旗下遼寧空軍基地的飛行員，也飛到台灣對岸的福建省水門空軍基地。

此外，在這段央視影片中，駐遼寧省的飛行大隊進行全天候飛行訓練，將戰機降落在距台北僅250公里的寧德軍事基地。

另一方面，央視在2021年3月播出的影片中說，不同戰區飛行員已飛了5,000公里，以進行跨區訓練。來自北方的飛行員飛到東南沿海的福建，而男方海軍航空兵則飛到高海拔的喜馬拉雅山區。