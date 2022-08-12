MSCI明晟今（12）日公布最新季度調整，台股權重此次「2降1升」，在「MSCI全球新興市場指數」及「MSCI亞洲除日本指數」遭連14季調降，但在「MSCI全球市場指數」則連4季獲調升。此次調整將在31日盤後生效。

此次台股權重在「MSCI全球新興市場指數」自14.82％調降至14.75％、「MSCI亞洲除日本指數」自16.56％調降至16.48％，分別遭調降0.07、0.08個百分點，但在「MSCI全球市場指數」則自1.65％調升至1.66％、調升0.01個百分點。

MSCI台灣指數成份股方面，此次成分股並無變動，總指數成分股87檔、有19檔成分股調整在外流通股數。此次成份股權重以華航(2610)調升最多、變動權重為0.01％，權重調降最多則為可成(2474)，變動權重為-0.02％。

觀察此次MSCI季度調整，就「MSCI全球新興市場指數」觀察，中國大陸及卡達此次權重獲調升最多，分別增加0.27、0.03個百分點。台灣權重則遭調降最多、被下調0.07個百分點，其餘國家權重則變化不大。

投顧法人指出，台灣6月景氣對策信號燈號維持綠燈，領先指標呈現續跌、同時指標也續降，顯示國內景氣有放緩現象。而PMI數據分項指標中，客戶庫存創下56.9新高，顯示台灣製造業及半導體廠下半年有去化庫存壓力。

不過，台灣6月外銷訂單成長回升至9.5％，其中資通訊產品回升明顯、年增達22％，反映下半年歐美銷貨旺季拉貨仍可期。

投顧法人認為，近期全球市場反彈，投資氣氛回溫顯示投資人消化通膨預期，惟受國際政經情勢影響及下半年台灣半導體庫存去化因素影響，建議短期操作上仍須謹慎應對。