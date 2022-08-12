林書豪12日接受《sky sports》專訪，重新提到自己當年「林來瘋」時期的種種往事，他說：「對我而言，我試圖甩脫這一切，因為我不喜歡當時帶來很多副作用，除了引發家庭問題，我所有隱私一夜之間被曝光，還有狗仔隊跟著我與親友，當時發生很多可怕的事。」

「還有當時整個世界對我的期待，幾乎把我當作某種類型的超級英雄，我成為一種現象，讓身在其中的我失去人性，」林書豪說，「最終我開始更好、更深入了解種族歧視，有很長時間我努力擺脫亞裔籃球員身分，因為始終大家都在討論我的種族。」

「我只希望大家討論我的籃球技巧，所以我逐漸打開自己視角，看到種族歧視是什麼，且有多麼根深蒂固，」林書豪說，「從那時開始，我逐漸明白林來瘋的意義，以文化層面來看，林來瘋的意義不只籃球本身，不只那個賽季，也不只是林書豪與尼克。」

「林來瘋是個每年傳述的故事，打破了社會試圖強加給少數族群的太多刻板印象，」林書豪說，「這就是我現在面對林來瘋的心態，我心懷感激。現在我試著用有意義的方式講述這個故事，不僅感到自豪，要去討論那個時刻對很多人來說代表什麼，以及為何它意義深刻。」