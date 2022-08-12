知名網美徐恩（漢娜）擁有前凸後翹、讓人一手難以掌握的豐滿身材，她不僅外型性感，還擁有倫敦大學的高學歷，先前她因Cosplay穿霍格華茲制服，被網友封為「真人版妙麗」。最近自曝罹患新冠肺炎，幸好目前已經順利康復，就在解除隔離前夕，她大放送曬出自己沒穿內衣的背影，側面雙峰線條若隱若現，辣翻粉絲。

徐恩外表亮麗，在IG擁有超過52萬粉絲，她不僅是知名網紅，平時也常接住宿開箱、美食餐廳和旅遊的業配，挾著這股高人氣受邀上過《綜藝大熱門》、《我這麼可愛》等綜藝節目，近期她分享自己在捷運車廂的美照，可見她霍格華茲制服上身，完全遮不住她的傲人曲線，故被網友稱作「真人版妙麗」。

徐恩沒穿內衣露出美背。（圖／翻攝自callmetsts IG）

常在IG分享近況的徐恩，5天前自曝確診，她寫下：「確診隔離還不到一半的日子呢」，近日她透露解除隔離進入倒數，「其實八天也沒想像中那麼長，我把想追的劇都追完了，YouTube上全部蠟筆小新也看完了」，唯一讓她感覺不適的是因為沒曬太陽，皮膚快跟鬼片裡的小男孩一樣白，「然後餐餐外送都沒動，應該也是胖了」。

最後，徐恩強調：「謝謝很多人的關心，還有粉絲們交換確診經驗，我也是快痊癒的時候，突然急速惡化發燒，反正身體不適要隨時注意或是勇敢的把救護車叫下去，現在就是一直咳跟老煙槍差不多痰，講話就咳，所以不想講話」，而重獲自由後的第一件事徐恩想去美髮店洗頭，「這八天我自己洗頭自己吹頭髮真苦，我已經把今年自己洗頭的額度用完了」，並感謝眾人的愛心物資和關愛。