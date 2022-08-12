台積電前研發大將「蔣爸」蔣尚義今年初接受外媒訪問，暢談在半導體業的心路歷程也說出許多台積電、張忠謀不為人知的秘密，其中蔣尚義認為英特爾的技術其實並沒有那麼差，只是有點落後，而台積電在3年前就已宣稱超越英特爾，但實情並非如此。他也透露，還待在台積電時曾有提升電晶體效能的計畫要超越英特爾，但最後失敗了，且很少人知道這件事。

蔣尚義今年3月接受美國加州電腦歷史博物館（Computer History Museum）的訪問，全文於周四在CHM網站上公開，過程中他提到，表面上英特爾已經生產5奈米，但英特爾還是停留在10奈米，英特爾確實是以某種方式摔跤，技術上有點落後，但其實沒有像外界所想的那麼差。

蔣尚義甚至認為，兩家公司在節點的定義不同，且英特爾電晶體效能一直以來都表現得比較好，因此台積電在3年前宣稱已超越英特爾，實情並非如此。

此外，蔣尚義認為，在研發方面，台積電與英特爾之間出現消長，台積電並沒有做什麼特別或偉大的事情，只是也沒有犯下大錯，而這次英特爾可能犯了一些錯誤，才會出現這樣的局面。

蔣尚義強調，他一直很尊重英特爾的實力，在台積電時一直向大家強調，「我們落後英特爾」甚至不要因為釋出10奈米而感到高興，因為10奈米更像英特爾的14奈米，如果觀察細節，台積電的10奈米其實是輸給英特爾的10奈米。

蔣尚義也透露，當他還在台積電時曾發起一項改善電晶體效能的計畫，就是希望能擊敗英特爾，但最後失敗了，「我認為沒有任何決策圈之外的人知道這件事，所以我生涯最大的遺憾就是在職涯期間沒辦法追上英特爾。」

蔣尚義1997年返台加入台積電，擔任研發副總裁，是創辦人張忠謀重要左右手，2006年7月首度退休，並於2009年重返台積電，最後在2013年二度退休，並在2016年西進大陸加入中芯，2019年轉戰武漢弘芯，2020年再重返中芯，最後於去年底離開中芯。