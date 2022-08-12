111學年度大學分發入學於今(12)日公告分發結果，根據大學考試入學分發委員會(以下簡稱考分會)統計，今年度總登記人數為2萬5297人，總錄取人數為2萬5028人，錄取率高達98.94％創新高。

考分會執行秘書、成大教務長蔡群立表示，今年分發入學總招生名額為3萬9350人，外加名額則有171名，至於缺額為1萬4493人，比110學年度招生缺額2732人，增加1萬1761人，在於受少子化影響，分科測驗報名考生人數驟降，且繁星推薦、申請入學等各管道名額回流等因素所致。

至於各校系表現方面，蔡群立提到，有缺額的大學共51所，其中公立大學22所，私立大學29所。以僅以分發入學管道統計，其缺額比率有12所大學大於 8成。若以學群區分，缺額比率最高則為外語學群，占該學群名額的62.47％，而皆無缺額學校計11所。

蔡群立也說，今年有269位考生未錄取。這269位考生所填寫志願數平均為29 個，亦有僅填寫1個志願者。至於未被錄取的原因，以分數未達最低錄取標準者為最多，約占75％，其次為檢定或採計科目未報考者，約占13％。而登記生與錄取生平均填寫志願數為69個，數量均超越往年。