國民黨桃園市長參選人張善政團隊發言人何元楷刊出照片表示，林智堅助理在跑喪事時，竟把自家老闆名字的「堅」字寫成「監」。（圖／取自何元楷臉書）

國民黨桃園市長參選人張善政團隊發言人何元楷。（圖／取自何元楷臉書）

民進黨桃園市長參選人林智堅因論文抄襲，遭台大撤銷碩士學位，下周中華大學也將公布審定結果，引發全民關注。國民黨桃園市長參選人張善政團隊發言人何元楷抓包，林助理跑「白場」、參加民眾告別式時，竟誤將老闆名字中的「堅」字寫成「監」，讓他直呼果然有自家老闆把「籃球」寫成「藍球」的風範。此消息也讓大批網友相當傻眼，紛紛留言狠酸。

何元楷今日中午10點在臉書發文，刊出一本題名簿的照片，上面大大的寫著「市長參選人 林智監」，讓他相當吃驚，直言「這個也太好笑吧！」表示有前輩跑喪宅時，看到題名簿上有林智堅的名字，想說怎麼好像哪裡怪怪的，原來是把林名字的「堅」字寫成「監」了。

何元楷呼籲「林智堅的助理請加油」，強調過去這位助理的老闆林智堅在論文中，把「籃球」寫成「藍球」，難怪如今助理會把「智堅」寫成「智監」，但身為助理竟然把自己老闆的名字寫錯，有在尊重嗎？

此文半小時內迅速湧入數百人按讚、留言，網友表示：「老闆的教訓沒記住？」「這樣不ok捏，連抄都抄錯！怎麼可以沒有學到老闆的真傳」、「這樣的助理還能繼續當下去嗎？老闆的名字都寫錯」、「有樣學樣呀！」「致敬小智老闆的風格」、「太搞笑了啦」、「寫這種字，對喪家其實非常敷衍又沒禮貌耶」。