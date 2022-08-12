現場加碼推出金門牛肉乾特展和人氣票選活動，投票就有牛肉乾隨口包可拿，一路吃喝玩樂開心遊。（金門縣府觀光處提供）

小朋友穿古裝開心博餅，留下未來美好回憶。（金門縣府觀光處提供）

好玩的太空梭博餅機，遊客按鈕啟動骰子漂浮滾動，依骰子總點數，從「月餅籤詩櫃」拿取專屬的中秋祝福籤詩，討個大吉大利。（金門縣府觀光處提供）

穿著古裝的遊客乘坐阿特太空梭，體驗復古又科技的博餅民俗。（金門縣府觀光處提供）

遊客依骰子總點數從「月餅籤詩櫃」拿取屬於自己的中秋祝福籤詩。（金門縣府觀光處提供）

金門中秋博狀元餅熱鬧開跑，機場迎賓「博到月球趣」打造穿越時空的科幻氣氛，遊客一下飛機打卡留念外，還可憑機票擲骰子試手氣，有機會博得高粱酒好禮。現場加碼推出金門牛肉乾特展和人氣票選活動，投票就有牛肉乾隨口包可拿，一路吃喝玩樂開心遊。

縣府觀光處長丁健剛表示，金門機場「金門形象館」配合八月中秋瘋博狀元餅換展，以「博到月球趣」為創意主題，打造洋溢科技感的氛圍，安排金門觀光大使水獺「阿特」以超萌太空人妝扮乘坐太空梭亮相，帶著遊客一起航向月球。

登陸月球後，還有好玩的太空梭博餅機，遊客按鈕啟動骰子漂浮滾動，依骰子總點數，從「月餅籤詩櫃」拿取專屬的中秋祝福籤詩，討個大吉大利。

今年落地禮多樣化，入境遊客持機票到金門形象館，與展區中的裝置藝術或體驗古裝拍照後，上傳社群即可獲紀念品1份和博餅體驗1次，彩品有金門高粱酒、文創花磚杯墊、麵線、牛肉乾、貢糖等。

現場也加碼推出「金門牛肉乾特展」，有多家知名廠商參展，同時舉辦牛肉乾人氣票選大賽，完成投票即可領取牛肉乾隨口包，若支持的品牌獲得票選冠軍，還有機會獲得伴手禮福袋，將於活動結束後，在樂遊金門Facebook公布票選結果及得獎名單。

金門形象館博餅特展，即日起到9月30日，體驗時間為9：00-17：00，多項活動好禮數量有限，送完為止。2022金門中秋博狀元餅自即日起至9／10舉辦，詳細可上「2022金門中秋博狀元餅」活動官網查詢。

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