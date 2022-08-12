某資訊服務公司涉嫌佯稱有特殊管道自證券商以詢價圈購方式取得興櫃轉上市櫃公司、或現金增資的38家公司股票，年報酬率可達30至40％，之後並推出投資興櫃轉上市櫃、可轉換公司債等公司的專案，共吸金3.9億元，甚至非法報股票明牌給會員。台北地檢署12日依詐欺、銀行法、證交法、證券投資信託及顧問法起訴公司執行長鄭凱元、業務員陳聿2人。

此外，資訊公司高姓前登記負責人因死亡，獲不起訴處分，另該公司黃姓前顧問則因未到案，被檢方發布通緝。

起訴指出，高男、黃姓及鄭男自2019年12月起，雇用大批業務員向投資人佯稱有特殊管道自元大、日盛證券，以詢價圈購方式取得興櫃轉上市櫃公司、或現金增資的38家公司股票，年報酬率可達30至40％，若投資人有意購買，需繳年費3000元至5000元，該公司承諾會與投資人依比例拆分差價利潤，投資人可選擇取回投資本金及利潤。但事後投資人從未收到任何實體股票或其他表彰權利憑證。

2020年3月，高、黃、鄭等人因無法繼續以販售未上市股票吸金，以該公司名義推出黃男設計的投資專案，每單位投資金額19萬5000元，投資期間1年，投資標的為興櫃轉上市櫃、可轉換公司債、現金增資的公司，宣稱交由專業經理人操作，分配投資利潤會將本金歸還，共計高、黃、鄭等人吸金高達3億9249萬8129元。

另高、黃、鄭等人未經證券主管機關核准，違法經營證券投資顧問業務，投資人只要每月支付999元，即可獲公司以電子郵件提供的「盤前分析」、「盤後分析」及「投資周報」等建議。