北市63歲陳姓男子，因確診新冠肺炎在家中隔離，昨日凌晨陳男被家人發現失去呼吸心跳，救護人員到場發現已明顯死亡，警方鑑識確認沒有外力介入跡象，研判應是疾病死亡，但是否與確診有關仍須由衛生單位認定。

警方調查，住在中山區的陳男最近與妻子、女兒一同確診，全家都待在家中隔離，昨晚陳妻發現陳男在房間內沒有動靜，入內查看才赫然發現他已無呼吸心跳。家屬表示，陳男有三高等慢性病史，加上確診可能因此猝逝，對死因沒有其他意見。