近期受到熱烈關注的台灣首檔運動實境秀《超級王牌棒球隊》，節目由中職傳奇名將「東哥」黃忠義擔任總教練，指導一群其他領域的頂尖運動員來跨界打棒球，節目在開播後，收視立刻開紅盤，迅速引起話題，教練和選手的表現也備受關注，不少寶藏選手的人氣更是節節上升。

在公布飛行嘉賓有胡金龍、黃甘霖、陳義信、「麟洋配」王齊麟、李洋等大咖後，更是引爆觀眾期待，讓觀眾們對節目之後還會邀請哪位大咖職棒選手當飛行嘉賓充滿期待與討論。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，列出節目中的超級人氣王，同時也調查出網友心目中的大咖職棒選手TOP10，究竟這些選手日後有沒有機會到節目中擔任飛行教練呢？一起來看看吧！

No.1 黃忠義

號稱「二壘魔術師」的中職傳奇名將「東哥」黃忠義，在《超級王牌棒球隊》中擔任總教練，帶領選手們一起打棒球，在節目開播前，就備受觀眾期待，節目中，與運動員幽默的互動，更讓觀眾們笑稱「自帶效果」。

近期節目中，黃忠義雖然會用嚴厲的口吻訓話選手，但愛之深責之切的他也會用激勵的方式去鼓勵選手們，告訴選手們「一輩子可能就打這麽一次棒球，不要留下遺憾。」網友們也留言表示：「真的很有啟發性」、「喜歡東哥的認真」，隨著節目的進展，也讓觀眾非常期待黃忠義會以什麼方式去帶領選手們，一起邁向目標。

No.2 姜巧文

曾經上過表特版的跆拳道品勢金牌姜巧文，在節目中擔任重要的二壘手，雖然在節目的前期訓練，因為一直打不到球，備感挫折而淚灑球場，不過在黃忠義的專業一對一傳授經驗和姜巧文自身的努力下，姜巧文逐漸從棒球小白蛻變成王牌二壘手。

從跆拳道品勢女神到王牌二壘手，姜巧文在節目中認真又開朗的模樣，讓觀眾不只看見她女神的一面，也讓觀眾們看見她積極努力的運動家精神，除此之外還有開郎俏皮的魅力，也讓不少網友因此被圈粉。

No.3 方昶詠

身為《超級王牌棒球隊》教練團，方昶詠原本效力於統一獅，被球團釋出後，開始經營個人YouTube頻道「豹子腿方昶詠」。

首集在姜巧文因挫折哭時，鼓勵她「沒有人一開始就會。」和某次節目中孟祥祖忘記帶球具，方昶詠嚴肅的板起臉來苦口婆心訓話的樣子，讓不少觀眾表示「很用心的態度」、「嚴師出高徒」、「打認真的本來就該嚴肅」，從節目中也看見他用心對待球隊的態度。

No.4 許淑淨

曾得到兩面奧運金牌的舉重選手許淑淨，在節目開播前就被受關注，雖然有兩面奧運金牌加持，但總教練黃忠義在先前首映會時坦言當初並沒有很看好許淑淨，但透過節目的播出，許淑淨慢慢熟悉球場，逐漸找到自己擅長的部分。

在節目中也能看見不同與印象中的許淑淨，私底下搞笑的一面，讓大家出乎意料，身為室友的姜巧文也向大家透露，台下的許淑淨可是有大家不知道的反差萌。

No.5 程文欣

曾高居羽球女雙世界第一的程文欣，對於團隊合作並不陌生，但不同與羽球雙打，棒球隊需要更多人團結一起，40歲的年紀對她來說也成為一個阻礙，但透過節目的播出，網友也看見她努力不放棄的態度。

節目中還有身為程文欣學弟的呂佳彬，兩人在首集的山訓過程中搭擋訓練，一起克服困難，戰到最後一刻，展現了運動員的抗壓性與韌性，讓兩人都激動落淚，觀眾對於兩人在接下來節目中的互動與表現也非常期待。

人氣職棒選手 誰有機會飛行？

先前公布的飛行嘉賓有大聯盟選手胡金龍、中華職棒選手黃甘霖、「麟洋配」王齊麟、李洋等大咖，節目之後會邀請哪位大咖職棒選手當飛行嘉賓，也讓觀眾十分期待。

這些曾經到美國大聯盟的職棒選手在日後有沒有機會來到《超級王牌棒球隊》擔任飛行教練呢？

快來看看《DailyView網路溫度計》，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統所做出「曾到美國職棒大聯盟」的大咖職棒選手TOP10調查吧！

No.1 林哲瑄

因為喜歡釣蝦被球迷起「釣蝦瑄」綽號的林哲瑄，目前效力於中華職棒富邦悍將隊，先前曾效力於3A波塔基特紅襪，之後進入波士頓紅襪隊40人名單，以遠超越平均的守備範圍與能力為名。

先前因在耗費12億重建的新竹球場飛撲接球而受傷，導致整季球季報銷，不少球員及教練也都出面反應場地有問題，引起網友熱烈關注與討論，林哲瑄在手術後復健要6到8個月，日前他也發出躺在病床上的照片並附文表示自己會非常努力復健，再次回到球場上，請大家不用擔心。

No.2 張育成

擁有壯碩身材且投、打、守、跑四拍子兼具的張育成，早在高雄時期就成為了職棒球探長期追蹤的目標，當時就有7支美職球隊看上，張育成最後選擇加入克里夫蘭印地安人隊。

張育成目前效力於美國職棒坦帕灣光芒隊，不在中華職棒，但近期在大聯盟的傑出表現，也讓台灣球迷們對於張育成接下來球季的表現和動態非常關注與期待，在近期的比賽中，張育成平手時選到致勝保送，根據大聯盟官網表示，張育成這關鍵的打席讓球隊贏球機率提升了整整31.8%，也讓球迷們紛紛讚嘆張育成非常關鍵。

No.3 胡智為

胡智為在高中時，曾因意外滑倒傷及右臂，有約一年因此無法打球，傷勢好轉後球速提升至151km/h，立刻受到了球探的關注，高中畢業後就成為了旅外球員。胡智為曾效力於美國職棒聖地牙哥教士小聯盟系統、芝加哥小熊小聯盟、聖地牙哥教士等美國職棒球隊。

2021年返回台灣發展後，曾在味全龍自主培訓，之後加入中華職棒統一7-ELEVEn獅隊至今。

No.4 王建民

王建民小學時就曾以國手身分出國比賽，2000年在成棒邀請賽與春季聯賽表現出色，受到各國球探注意，最後選擇加入洋基隊。不過王建民一路走來相當艱辛，曾碰過傷勢問題導致影響球季表現，曾效力於多倫多藍鳥等隊。

此外，王建民曾以客座教練名義加入統一 7-ELEVEn獅隊春訓，之後先後在富邦悍將隊和中信兄弟隊擔任二軍客座投手教練一職，有許多球迷也期待能在節目中看到他。

No.5 郭泓志

被媒體譽為「不死鳥」的郭泓志，2005年時在美國職棒大聯盟中首次登場，不但是台灣第四位登上美國職棒大聯盟出賽的球員和第一位在大聯盟登場的台灣左投手，也是第一位在大聯盟擊出全壘打及首位入選大聯盟明星賽的臺灣選手。

在節目開播之前，不少粉絲都猜測郭泓志會來《超級王牌棒球隊》擔任教練。但郭泓志目前參與了《全明星運動會》第4季，成為黃隊領隊。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年08月05日至2022年08月04日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『《超級王牌棒球隊》教練、選手』、『旅大聯盟棒球選手』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統