民進黨桃園市長參選人林智堅論文門事件延燒，同黨立委鄭運鵬一路相挺，昨在臉書發文說，「有福同享，有難同當！」敘述自己從政的心路歷程，權力慾望不高。發文卻引來高嘉瑜的前男友「小馬」馬文鈺留言怒嗆，「寫的太假、太噁心，只好幫鄭運鵬喚起點記憶。」馬更爆料鄭為了某廠商工程案來找高嘉瑜，拜託高抬貴手。

鄭運鵬留言說，在他的人生經驗裡，有福同享從來不是什麼困難的事情，算不上什麼高尚人格，「我權力慾望不高，對吃香喝辣沒什麼興趣」，沒什麼興趣分享別人的福氣，也不會去為了哪個職務非為自己爭取不可，否則就認為自己所屬的團體是不公不義。

他說，有難同當倒是很真的很難又很少見，「有難」的意思不是有「錯」同當，「難」是別人的困難、是別人的委屈、是被動的，相信每個人都有遇過，即使是當年有福同享的親朋好友，「大難臨頭四各自飛」、「隨人顧生命」是最常見的。

鄭運鵬說，認為被選民付託為立法委員，路見不平必須相助，這是民代的天職，但是幫助遇到不平的人、千夫所指的人，一定會遭到不同意識形態的攻擊；有權力卻選擇冷眼風涼也是很容易，但是，如果今天放棄受委屈、卻可以信任的朋友，「和我不同意識形態的選民」又怎麼會相信會在他們需要幫助的時候，不會選擇明哲保身呢？

馬文鈺則在留言處回嗆說：「鄭運鵬曾叛出謝系，而且2008年謝選總統時，還口出惡言、公開唱衰，所以第一點是真的哦，叛謝之後立刻加入綠友，再來是蘇系，最後加入新系，逐政治立益而居，這些都是事實。看很久了，鄭運鵬今天寫的太假、太噁心，只好幫鄭運鵬本人喚起點正確的記憶」。

鄭運鵬隨即反嗆：「你何必自己按自己留言讚呢？反正我的生命也不是活在你的留言裡，你倒可以去問問留言寫到的其他相關人」，小馬則回覆：「問過了呀，你就是這種人啊，你多想想自己跟利益團體吃飯的嘴臉和言語，你都可以把自己唬爛成聖人了，我不能按自己寫的事實讚？」

小馬也爆料說：「還有高嘉瑜當議員時，鄭運鵬風塵僕僕親自來辦公室，為了某廠商工程案來找高嘉瑜，拜託高抬貴手。」、「要我出來說明論文案也可以，你要不要問問林智堅，贊不贊成我出來好好說論文案？」並表明：「如果鄭運鵬不介意，我可以開記者會說到非常透明清楚。」