由基隆市政府觀光及城市行銷處主辦的第5屆「美麗基隆」攝影創作比賽，將進入最後的決選階段。觀銷處規畫網路人氣獎票選活動，讓民眾上網投票，選出心目中最喜歡的作品。

觀銷處表示，這屆攝影比賽共徵得665件作品，經第一階段專業評審初選，共評選出50件入圍優秀作品，將進入最後的決選階段。觀銷處也規畫了網路人氣獎票選活動，自8月16日起至8月31日止開放網路投票，毎人每日限投1票，投票者亦有機會抽中精美獎品，而網路票數最高的前三名作品，亦可獲得3000元獎金。

觀銷處處長曾姿雯表示，今年攝影比賽內容分為「開放性主題」及「特定主題」兩種類型，「開放性主題」以基隆在您的心目中是什麼模樣？「特定主題」以「新基隆」為概念，呈現基隆近幾年的改變，及基隆城進步的翻轉。從5月30日開始徵件到7月31日止，共計徵得665件作品，徵件量之高，及品質之優，是歷屆比賽中最好的一次。

曾姿雯說，本次攝影比賽規畫「新基隆」獎項10名，各得1萬元獎金；優選5名各得5000元獎金；佳作15名各得1000元獎金，還有最佳手機拍攝1名得5000元獎金，以及網路人氣獎3名各得3000元獎金。

主辦單位觀銷處補充，參與票選的網友除了能一同決定「網路人氣獎」之外，還有機會獲得USB隨身碟獎品。