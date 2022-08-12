大陸對台軍演總計發射11枚東風系列飛彈，雖然日前已宣布對台軍演結束，但未來仍將維持常態性演習。根據國防部公告，美方在今年1月宣布對台軍售總價一億美金，約25.2億台幣的愛國者三型飛彈性能維持及性能鑑測合約，已經正式簽署完成，將持續增強台灣空防與對大陸彈道飛彈的攔截能力。

美國國防部國防安全合作署（DSCA）當初在聲明中說，支持台灣加入愛國者飛彈工程勤務（IESP）及飛彈效能鑑測（FSP）計畫，為期5年，其中包含工程服務支援，以維持、改善愛國者防空飛彈系統，預計總成本為1億美元。美方要求，在愛國者飛彈防空系統的整個生命周期，都必須加入這兩項共同計畫。

這筆軍售的主要承包商是雷神公司與洛克希德馬丁公司，據了解，美國售我愛國者飛彈多年，一直派技術人員在台，他們在台所有開支，應由美國廠商負擔，或是全由我方埋單，近年有所討論，美方最後以軍售方式編列1億美元，代表這筆經費只能用在與軍售作業相關事項。

目前空軍擁有近400枚愛國者飛彈，為維護飛彈系統的妥善率及可靠度，過去都必須將部分愛三、愛二飛彈送回美國原廠，進行重鑑測及更換壽限零組件。

但我國利用愛國者三型飛彈結餘款，又增購愛國者三型增程型飛彈（PAC3-MSE），並規畫於2025年、2026年分批完成交運和部署作業。據了解，不排除美方透過此次軍售案派遣先期人員，建立愛三增程型飛彈基本維修及訓練國軍人員等能量，以利屆時能順利操作。

軍方官員指出，經與美方多次協商，在美方信賴台灣有能力執行，且在台美軍事合作更加緊密的前提下，已同意將愛國者飛彈重鑑測的地點由美國原廠改到在台灣進行。在台重鑑測任務將有機會在今年先試行一年，若經認證評估確實可行，未來不排除所有的愛國者飛彈重鑑測及更換壽限零組件等任務，全數轉移在台灣進行。