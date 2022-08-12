111學年度大學分發入學於今(12)日公告分發結果，受少子化影響，今年度錄取率為98.94％創新高，但全國僅11校沒有缺額，其中以公立頂大與醫學院校為主，其他學校幾乎都有缺額，當中又以文化大學缺額人數為2378名最多，文化大學教務長方元沂表示，國立大學招生名額增加，還有117學年度「虎年大限」即將到來，主管機關必須正視私校招生困境。

根據大學考試入學分發委員會統計，今年度在各分發後招生缺額計有1萬4493 人，沒有出現招生缺額的學校共有11校，包含：台灣大學、成功大學、政治大學、陽明交通大學、中央大學、中山大學、體育大學、中正大學、台北大學、中國醫藥大學與台北醫學大學。

至於未足額錄取學校方面，最受矚目的是老牌私校文化大學，缺額2378最多，另外像是淡江大學也有1037名缺額，義守大學缺額則有1007名。

方元沂說，今年分發放榜對私校來說，承受的是前所未見的巨大壓力。報名分發入學考生才2.9萬多人，比去年狂減1.1萬。到分科測驗填志願時，考生只剩2.5萬人左右，而全國一般大學提供的總名額快4萬人，其中公立大學名額就超過1.6萬人左右，並且還持續增加。依考生「先公後私」的選校慣性，所有私校能爭取到的考生最多1萬出頭。

沒有瘦身直接撞上少子化冰山，方元沂指出，少子化衝擊以迅雷不及掩耳的速度全面降臨，災情比想像更慘烈，多數私校分發入學的缺額勢必倍數激增，且考生對分科測驗的報考動機比想像中低更多，加上公立大學名額增加，導致「粥多僧少」到令人措手不及。

方元沂反問，明年考生將會再少2000多人，假設考招制度依然維持，已然慘淡的私立大學該用什麼策略接招？

方元沂進一步提到，在人稱「虎年大限」的117學年到來之前，這是所有私校都要承接的超級難題。「名額寄存」固然能換來喘口氣，但仍受限於招生管道名額比例的限制，效果有限，也不是大學永續發展的解決方案。對於私立大學，主管機關必須正視它的功能、角色，及目前面臨的困境。

成大校長蘇慧貞則說，少子化對大學入學人數的衝擊，未來幾年勢必更加嚴峻，各校在因應這道難題上，在招生等策略都必須重新調整，未來不管是私立大學還是公立大學，招生與辦學不僅得更加強化系所特色，大學教育養成之後，學校如何引領學生與職涯、社會連結，都是各校勢必得努力強化的方向。