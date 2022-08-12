吳姓已婚電機系教授劈腿9女，樂把「戰績」分享給同校教授、男性友人，還創「渣男俱樂部」，邀約眾人大玩外遇、計畫性甩人戲碼。吳男妻子莫名「被離婚」後，解開吳男手機，發現荒唐真相，憤怒提告求償。高雄地院痛批吳男不知檢點、大玩「始亂終棄」手法，判吳男及2女需賠償200萬元，可上訴。

吳男與妻子交往10年、論及婚嫁，2009年定居在台南，婚後育有1子1女。2021年1月吳男突然莫名其妙向妻子提離婚，還截斷金援、避不見面。吳男妻子無意間解開吳男手機，發現Line對話內容竟然有吳男與9名女子發生性行為或婚外情的相關紀錄。

最誇張的是，吳男還把戰績分享給好幾位友人及同校教授，眾人還會一起討論，甚至邀約有家庭的男性，組成「渣男俱樂部」，眾人玩弄外遇女子的感情，謀取事業的上的利益後，再故意製造衝突、上演甩人戲碼，讓外遇女子以為是自己犯錯才導致分手。

吳男妻子發現，自己會被離婚，竟然就是吳男外遇對象、陳姓女子的提議。吳男甚至請男性友人掩護、讓自己能私會陳女過夜。

吳男辯稱，婚後對家庭、妻子百般呵護，不但貼心送車還為妻子媒介工作，承擔所有家務及家計，他會外遇都是與妻子婚姻不協調導致。

吳男妻子也反控，吳男秘密被戳破後，會動手打孩子，甚至以三字經或「米蟲」罵她，對外都說離婚是她造成的，最後乾脆不回家，還終止金援，還直接委託房仲賣掉兩人的房子。吳男及外遇女子的行為已嚴重破壞她的配偶權，也讓2名子女陷入童年創傷的危機。

法官查出，吳男與9名女子的Line對話內容描述調情、性愛過程的對話及照片極度鹹濕，外遇屬實。吳男自己爽開全新賓士GLE450，卻只願意買中午馬自達2汽車給妻子接送小孩。

法官認為，吳男不知檢點，與男性友人大玩「始亂終棄」的手法，藉由自己所處社會身分地位的優勢輕易與多名女性發生性關係或婚外情，還合理化自身不法侵害行為，訴訟過程中還百般對妻子攻訐，造成妻子精神上莫大痛苦，判吳男與2女需賠償吳男妻子200萬元，全案仍可上訴。