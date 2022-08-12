蔡英文總統表態力挺民進黨桃園市參選人林智堅，黨內也因此產生異音，甚至連民進黨北市議員王世堅都被酸是「中共同路人」，台北市長柯文哲今上午出席活動受訪，表示王世堅「可憐哪」，一個政黨不要一言堂。柯文哲也向民進黨台北市長參選人陳時中喊話，選擇相信同志（林智堅），難道你不相信台灣大學嗎？要陳時中講明白。

柯文哲今上午參觀2022亞太永續行動博覽會，會前受訪時說道，從國民黨議員李眉蓁的中山大學論文抄襲案，到現在中華大學、台灣大學，已經不是個案，她不出來選舉也沒人知道，8年前就吵過學術紀律，但也不了了之，柯呼籲教育部應檢討，誠實面對問題，討論在職專班的審核鬆散問題。

而再被問及王世堅逆黨發言背上「中共同路人」名聲，柯文哲大嘆一口氣後表示「摳憐啊（可憐哪）」，並痛批民進黨不要一言堂，對王世堅太過分。柯表示，蔡英文總統在中執會宣示的時候，讓他很震驚，居然沒有一個黨高層反駁，這是國家危機，柯文哲也嗆「每次都在嘲笑大陸，我們才應該檢討。」

陳時中日前表態相信同志（林智堅），仍然是盟友，柯文哲也嗆，你選擇相信同志，那你選擇不相信台灣大學嗎？講明白。蔡英文已經逼人民在民進黨籍、台大間做選擇，現在每個民進黨的候選人應該要拖出來，每個都要表態。而中華大學預計下周公布林智堅論文審定結果，柯文哲表示，中華大學壓力應該很大。