國民黨前台北市議員羅智強發起祈福走台灣活動，他12日步行高雄，國民黨高雄市長參選人柯志恩一早與羅智強會合，從國立科工館步行至鳳山北門公園，沿途發現高雄的人行道多處凹凸不平，羅智強批評是他環台走過最差的路段，柯志恩建議高市府少放一場煙火，就能填平高雄路面。

羅智強表示，他祈福走台灣進入第21天，目前已經行走約400公里，特別到高雄替柯志恩加油打氣，他們大約走了5公里，過程中發現高雄的人行道多處凹凸不平，人行道、騎樓、路面整平是一個城市的基本功，他已經走過那麼多縣市，高雄民族路是他覺得最爛的路段，路面不平的狀況幾乎可以舉辦越野障礙賽。

柯志恩指出，一路走來，她最常講的一句話就是叫大家「小心」，因為人行道真的有太多隆起或坑洞，根本可以說是高雄日常，其實少放一場煙火，就能填平高雄的路面，未來她若有機會擔任市長，她一定花最多經費來整治路平，高雄已經面臨高齡化社會，路面凹凸不平長輩、小孩在人行道上使用輪椅或嬰兒車只會更危險。