電動車新創公司Rivian Automotive Inc預估全年營業虧損將擴大，並表示公司許多現有的車款不符合聯邦稅負優惠措施的請領資格。受此打擊，Rivian周四盤後股價下跌2.44%，報38美元，回吐之前在一般交易時段取得的漲幅（收漲4.14%）。

Rivian公布，第二季營收為3.64億美元，優於市場預期的3.375億美元。虧損為17億美元，較去年同期（虧損5.8億元）擴大。

經調整後每股虧損1.62美元，低於市場預期的每股虧損1.63美元。

Rivian表示，截至第二季，R1S休旅車和R1T皮卡未完成的預購訂單約為98,000張。

該公司維持全年生產2.5萬輛電動車的目標不變，惟將全年息稅折舊及攤銷前虧損預測從47.5億美元上修至54.5億美元。Rivian表示，原材料成本上漲等供應鏈問題仍將持續存在。

該新創公司上個月初公布第二季電動車產量為4,401輛，較前一季（2,553輛）大幅成長72%；交車數較前一季暴增近3倍，達到4,467輛。

Rivian第二季資本支出為3.59億美元，較去年同期的4.31億美元減少，並將今年資本支出計畫從26億美元下修為20億美元。該公司表示，為了節省現金用度，Rivian已將部分計畫推遲到2023年。

此外，公司表示，雖然美國參議院通過了新的能源與氣候法案，但R1系列的高檔電動皮卡和休旅車不太可能受惠於該法案提供的稅負優惠措施。

執行長RJ Scaringe則在財報發布後的法說會上表示，Rivian或許能符合為大型電動商用貨車提供40,000美元補貼的請領資格。該新創公司正在為亞馬遜打造大型電動商用貨車。

Scaringe表示，Rivian計畫於2025年推出的平價款R2系列電動客車由於採用美國本地的電池供應鏈，應該也有資格取得稅負抵免。

Rivian表示，位於伊利諾伊Normal鎮的組裝廠預計在第三季末增加一個工作班次。

該公司表示第二季支出12億美元，但仍持有現金149億美元，足以支付2025年在美國開設第二座組裝廠所需的50億美元。