林姓男子與徐姓妻子去年因3歲兒子發展遲緩，竟以「狗」、「啞巴」辱罵，更將他關進廁所，還故意在早餐內加入辣油供他食用，男童遭凌虐死亡，最高法院駁回上訴，將林男依對未滿18歲之人凌虐致死罪判刑14年，徐女依對未滿18歲之人凌虐罪判刑4年定讞。

林男與徐母去年1月到3月間在南投市住處內，或持扣案物品毆打，或以手推3歲兒子致頭部撞擊牆壁、地板或桌腳成傷，徐女因恐遭醫護人員發現其等凌虐兒子情事，竟拒絕帶他就醫，平日在住處即以「狗」、「啞巴」等侮辱性言語稱呼他。

林及徐還以毛巾綁住兒子雙手，又以不明物品黏貼他嘴巴，再以黑色口罩遮住他眼睛，命他坐在小椅子上，欲使其坐著睡著時跌倒撞地，徐女又故意在他早餐內加入辣油供他食用，還將他關在浴室內生活。

110年3月21日林男因兒子未聽從其要求，且哭鬧不休，竟在住處浴室內，徒手毆打他並大力推擊他，致他重心不穩而頭部後腦猛烈撞擊浴室牆壁磁磚，造成他急性腦出血並立即陷入昏迷，送醫急救後，4月1日因創傷性硬腦膜下出血、中樞衰竭死亡。

台中高分院斥責林男凌虐甫滿3歲之幼童，導致其身心遭受巨大傷害並因而死亡，造成無法挽回之後果，造成之損害甚鉅，判刑14年，徐女協助林男共同實行凌虐，及為免犯行敗露而配合隱瞞，其犯罪之手段亦屬惡劣判刑4年，上訴後，最高法院駁回確定。