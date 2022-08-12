台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝12日指出，在全球通膨高升下，各國央行紛紛祭出升息手段，導致資金紛紛撤出投資市場，今年來各類金融商品普遍呈現下跌格局，但就歷史經驗來看，在歷次通膨上升期間，美國REITs表現勝過其他實質資產，主要是REITs主要收入為不動產租金，股息收益較穩定，一般配息也會來得較高。

此外，幾乎所有商業租賃契約都有防通貨膨脹的條款，租金會隨著高通膨而增加，REITs相對具保值力。美國REITs受到連續鷹派升息衝擊，第二季急跌23％，已嚴重超跌，將隨時醞釀絕地大反攻，建議逢低布局。

李文孝指出，快速升息對經濟實質面有打壓效果，預期美國經濟將會走緩至年底，總需求下降也會拉低通膨，通膨可能在第三季達高峰後開始下降，明年將快速下降。聯準會升息的步伐至第四季將放緩，甚至終止升息，股市震盪過後將擺脫上半年空頭走勢，具反轉契機。據統計，當通膨大於3％時，美國REITs指數表現明顯優於美股標普500指數，且美國REITs為內需產業，企業獲利不受國際衝突所影響，加上避險需求，REITs屬於高殖利特性反而會吸引資金流入，目前美國REITs評價已屬超賣階段，短期有機會展開跌深反彈走勢。

李文孝表示，進入第二季，美國REITs多數產業租金收取與承租狀況仍不錯，工業類持續在景氣高峰上，高階物流中心需求暢旺，新約租金持續提升20％以上，承租率也創新高，儘管前景受亞馬遜影響，但只屬短期衝擊，長期依舊穩健。

數據中心受惠雲端應用增長下而新簽約大幅成長；電信業者對5G資本支出將加速對租賃電塔業者的成長動能有保障；住宅租金進入第二季仍穩健上漲14％，承租率也維持高檔；旅館業受惠商務活動變多以及出遊團客帶動下，獲利急速回升。根據FactSet研究報告指出，預期美國REITs整體獲利成長高達12％以上。