台灣知名電梯企業「永大機電」前董事長許作名及公司董事、財務部經理及其親友共13人，傳出在2018年日立集團接手永大經營權的重大訊息前，提前買進永大股票涉嫌內線交易，各自獲利數十萬元，遭調查局送辦。台北地檢署調查後認定罪嫌不足，12日將許作名13人全部不起訴處分。

調查局獲報，永大機電2018年10月26日在公開資訊觀測站公告「本公司對Hitachi集團擬公開收購本公司普通股股份之相關事宜說明」的重大訊息 ，揭露日立集團擬以每股60元價格公開收購永大普通股1億5661萬9362股至3億6096萬4461股，相當於永大38.32％至88.32％股份。

調查局懷疑，永大前董事座、時任永大電梯設備總經理許作名、公司主管、會計師事務所人員及相關親友在該重大消息確定後、公開前，因知悉該重大消息，利用本人或借用他人證券帳戶，大量買進永大公司股票，各自獲利30至60萬不等，涉犯《證券交易法》內線交易。

但檢方調查後認為，併購契約之成立，通常須歷經初步磋商、達成協議、簽訂契約，董事會決議等，在雙方初步磋商過程，因屬意見交換，若未達成共識，難認已有合併雛型。

檢方認為，永大公司是2018年10月26日被動接獲日立公司於網站上所公告，擬以每股60元公開收購永大股票訊息，自此才確悉日立的公開收購案，永大身處收購方，並沒有取得顯然優於一般市場投資人的資訊。

日立收購決定是2018年10月26日董事會決議通過後，公告於日立官網，檢方認定，本件併購案的重大消息明確時點，以及消息公開時點，均為2018年10月26日。

檢方認為，許作名13人買賣永大股票的時間點，均難認定重大消息已達具體明確，他們在重大消息明確前的買賣行為，並非證交法禁止內線交易規定範疇，認定13人罪嫌不足，均不起訴。