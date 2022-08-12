【愛傳媒簡秀枝專欄】台灣新媒體藝術家黃心健（1966-）奮鬥有成，今年十月，將以《X人稱—黃心健的元宇宙劇場》參與高雄美術館大展，成為藝術文化平權的代言人，同時，跨出國際，曾三次被金氏世界紀錄收錄的法國著名電子音樂先鋒讓-米歇爾·雅爾（Jean-Michel Jarre，1948-）合作新品，備受矚目。

黃心健近年受獎無數，從國外紅回國內，又從國內連結國際，完全以國際人自我定位。這也是高美館在塑造品牌新形象中的一環，今年十月與日本設計大師皆川明minä perhonen特展並列，作為該館Co-Branding Re-Branding 到New Brand的自主策展規劃，黃心健成為繼去年東尼·歐斯勒 （Tony Ousler，1957-）之後，成為話題焦點，同時，無遠弗屆的虛擬實境，成為各界推展藝術文化平權的重要夥伴。

所謂藝術文化平權，包括服務平權、學習平權與知識平權，如何讓輪椅族的優先席親近展檯，觀賞展覽之外，從中找到精神上的解放與重生，倍見意涵。

由於VR的新媒體，一旦戴上頭盔眼罩，視野大開，虛擬世界，浩瀚無垠，整個人彷佛跳脫四肢侷限，可以為所欲為，為殘障朋友，開啓遨遊宇宙的精神門扉，這個特性，將在黃心健高美館的展覽中，擴大推廣，目前已獲美商應用材料公司的認同，透過合作，讓將讓藝術文化平權，優先在高雄落實。

高美館館長李玉玲，於8月9日下午，在新開張的台北表演藝術中心書店隅角，與台北媒體界進行夏季茶敍，透露以上訊息。

李玉玲南下高雄，接任高美館長職務，正好滿6週年，6年來她她融合了藝術與建築理念，落實高雄「大美術館」計劃，讓成立於1994年的高美館，脫胎換骨，從館內空間改造、到園區整建，最後以縫合扣接西側市區，從近而立之齡的高美館，以43公頃的幅員，成為台灣第一大腹地的美術館，同時，首迎行政法人化，「三館一法」的嶄新營運模式，走出新局面。

李玉玲指出，高美館從地方城市型美術館，轉身為都會型美術館，扮演在地文化倡議者的重責大任。透過品牌聯名策略，展現高美館國際與在地並行的企圖， 進而重塑機構的定位，為轉型中的高美館，拓增能見度與聲量。

無論是來自英國《裸:泰德美術館典藏大展》，或日本森美術館的《太陽雨: 1980年代至今的東南亞當代藝術》，或者法國國立凱布朗利博物館的《刺青-身之印》特展，都是透過跨文化的平行史觀，鋪陳接軌高美館建構中的 「South Plus 大南方多元史觀美術館」的新定位。

回首前塵，從國際美術館品牌聯名策略-塑造高美館品牌新形象；到「以軟帶硬」的空間重塑策略-打造美術館作為空間體驗場域；錨定大南方新座標-同心圓策略，紮根在地連結；最後從藝術殿堂到市民文化生活廣場，形塑一日遊的藝術生態園區，是高美館快速轉型、蛻變成長的路徑。

更明白地說，高美館於2020年起關注與國際知名單一藝術家合作 ，2021年推出「泛.南.島藝術祭」企圖以多元觀點，強調海洋的流動性與連結，深耕在地同時也放眼國際。同時期也推出美國藝術先鋒東尼·歐斯勒的亞洲首度大規模個展，獲Art Forum選為年度必看展覽第一，高美館成為大南方多元史觀新座標，當之無愧。

今（2022）年下半年，高雄整座城市宛如一座大型展場，接續8月「台灣文博會」後，「台灣設計展」也在睽違10年後，再度回到高雄，即將於10月展開，若加上，內惟藝術中心的開幕，熱鬧非凡。

李玉玲說，這回非常難得的是，邀請到台灣新媒體藝術大師黃心健特別規劃《X人稱—黃心健的元宇宙劇場》，可說是響應高雄「台灣設計設計台灣」文化盛會，以豐沛的創意設計能量展開文化設計的全新想像。該特展為黃心健在台灣的首次大型回顧展，也是高雄市立美術館首次以VR/XR為策展主題，跳脫原本美術館白盒子與黑盒子空間的展示框架，以影展模式規劃展出，除了獲得國際大獎的重要作品如《沙中房間》、《輪迴》、《失身記》外，也將展出藝術家創作歷程各階段的作品。

號稱新媒體藝術家黃心健首次大型回顧展，取名為《X人稱——黃心健的元宇宙劇場》，預定於10月8日至明（2023）年3月5日在高美館101-103展覽室登場，這是黃心健首次在台灣舉行的大型回顧展，他長年以藝術家獨具豐富想像力，探索最新科技如何與藝術結合，創造出融合視覺、文學、設計、 舞台、表演與歷史閱讀的體感奇境。

展出內容豐富，除第74屆「威尼斯影展最佳VR體驗獎」作品《沙中房間》以及多項斬獲國際大獎的傑作外，還有藝術家創作手稿、影像以及沉浸式空間設計等，帶領觀眾一覽其完整創作歷程。

黃心健為知名新媒體藝術家，畢業於台大機械系，後赴美國伊利諾理工學院攻讀設計，曾任職於SEGA、SONY等知名遊戲公司，於2001年回台從事創作，以其橫跨藝術、設計、機械、電子遊戲的深厚背景，結合表演藝術、動力機械、程式運算、影像創作等元素，擘創VR（虛擬實境）作品新猷，並跨國與美國前衛音樂教母蘿瑞．安德森（Laurie Anderson）共同創作如《沙中房間》、《高空》、《登月》等VR作品。

近年來，黃心健的作品在國際上屢獲大獎，2019年發表的《失身記》獲得「高雄電影節評選團特別獎」、「巴黎新影像節金面具首獎」等；2021年新作《輪迴》獲得「西南偏南虛擬影院競賽評審團大獎」與「坎城XR影展最佳敘事大獎」，備受肯定。

長年受到高雄各界義助，黃心健9日親自出席夏季茶敍，他表示，這回以感恩回饋的心情，把亞洲首次最大規模的個展，呈現給高美館，一來張顯高美館內外空間的耳目一新的現代化環境，再者，希望在虛擬實境，喚起藝術文化平權意識，同時，讓經典VR創作大集結，打造新媒體沉浸式劇場，讓高雄市民親自嘗鮮，真正以高美館的華麗轉身為榮。

黃心健表示，他的作品結合互動與虛擬實境，讓觀眾成為作品中的「虛擬存在」，以沉浸式體驗轉化傳統「說故事」(story-telling）的再現形式，創造出「活在故事裡」（story-living）的藝術體驗。「X人稱」的概念即為透過VR特有的身體沉浸感，讓觀眾進入虛擬世界中，隨著視角切換、空間轉換以及化身互動，打破身體與感官認知，得以跳脫第一人稱角度，重構思考。

透過虛擬世界詮釋，黃心健反思當代科技社會與人類處境，涉及生命、記憶、政治歷史、創傷、環境生態乃至人類未來命運議題之探討。其中，與蘿瑞．安德森共同創作的《高空》更是首次在台灣展出。除VR作品外，更另外打造沉浸式空間回顧黃心健的經典作品，相信將能引領觀眾進入更深邃的感官意識之旅。

該展覽將呈現5件黃心健大型跨界合作的VR作品，同時展出藝術家過去之數位雕塑創作、互動裝置作品，以造景投影創造出沉浸式五感體驗，豐富多元，首度亮相。展出作品包括

1、沙中房間 (VR影片)

2、登月 (VR影片)

2、高空 (VR影片)

3、失身記 (VR影片)

4、輪迴 (VR影片)

5、血脈之線

6、千眼之城

7、浮光童夢 (客家公共傳播基金會借展)

8、食壤

9、宇宙何許 (HTC借展)

10、蘊空雕塑系列

11、阿根廷我可以跟你跳一支舞嗎？

黃心健是一位跨界的創作者，有著藝 術、設計、工程與電子遊戲的背景，一生職志探索 最新科技於藝術、文學、設計與舞台表演的可能。 他的作品擅長結合互動、表演藝術、動力機械、程 式運算、影像裝置等的大型新媒體跨域製作，創作 賦予新媒體藝術在地新定義。

近年黃心健的展覽邀約不斷，可說是從國際，紅回國內，重要獎項包括：

1、第74屆威尼斯影展 最佳VR體驗獎

2、奧地利電子藝術節榮譽獎

3、2019年入圍「第76屆威尼斯影展」

4、高雄電影節國際短片競賽 VR「評審團特別獎」

5、SXSW西南偏西南影展評審團獎

6、巴黎新影像藝術獎最大獎

黃心健有感而發，在他4歲因為意外，造成右眼失明，一直到14歲那年，獲得斯里蘭卡善心人士的眼角膜捐贈，很幸運移植成功，讓他找回10年失去的視力。

有了單邊失明的遭遇，他的生命演繹經驗，他看世界的角度也不同，有一種輪迴、重見天日的欣喜，他希望透過創作，作出更多的分享，就如同他要把視力借給大家，觀看賞析廣袤新世界。

這次展覽，很難得是黃心健最完整的回顧展，現年56歲黃心健說，他長年受到高雄電影館協助大，該展覽，也成為他回饋高雄人的一分心意，新媒體科技，已是時代趨勢，不只高雄人，希望全台灣都來參觀，甚至希望連結海外。

黃心健解釋，X人稱—是異地思考，不同的身體，重新看世界。他舉例，2018年他與美國文學家勞里·安德森（Laurie Anderson,1947-）共同創作《沙中房間》，當作品完成，公司同事吉姆·卡斯（Jim Cass）

因為關節病變，手殘已久，打字取物都不方便，有如蟹拳。當吉姆·卡斯戴上VR眼罩，跟著影像前進，他完全在忘我情境下，把手張開，宛如正常人。大家見狀，為他拍照。吉姆·卡斯看到照片，淚流滿面，不敢相信自己在VR 科技世界中，感同身受，與常人無異。

黃心健又例，在英國明斯特有一場《飛行》，虛擬世界的分享活動，明明坐著輪椅的身障者，在VR的虛擬實境引導下，彷彿離開了輪椅，整個人幾乎要飛行了起來，映後大家告訴他該項奇蹟，也是換來淚流滿面的激動回應。

大塊文化公司董事長郝明義，有回到他家，同樣體驗他作品中的虛擬實境，同樣引發他情緒的大幅波動，VR藝術幫助障礙者，有了更好的遷引與彌補，十分神奇。

近期，黃心境也協助客家委員會完成客家元宇宙的創作，他就把童年時候放牛、打水標、游泳⋯都逐一入鏡，彷彿時光的倒流，讓自己回到兒時，而下一代年輕人在體驗中，也要加理解他們隔代下的生活景況，生動有趣外，也深具意義。又如七爺八爺等宗教民俗，也常出現在他的作品中，台灣的豐饒，也讓他的創作，有血有肉，更容易感動人。

資深藝術家劉國松的登陸月球作品，在VR鏡頭中，就是浩瀚無垠的宇宙，民眾悠遊自在，徜徉天際，讓心胸變得更開闊，天災人禍、疫情干擾，拋諸九霄雲外。

首次展出的《千眼之城》，是黃心健花了5年的時間收集大街小巷的公共録影機，然後透過影像疊合技術，成為錄像藝術，雖然眼見為憑，但各角度街景經過疊合，呈現扭曲變形，是另類幽默與美感。

過去台灣只有3台電視频道，後來發展到100台以上的cabal TV，現在可能100萬頻道，無時無刻都在發射播放。對於影像創作者來說，也是有著無限可能。黃心健描述自己每天枯坐在電腦前，每天都是8到10小時，挖空心思，希望透過創思與手工操作，希望在VR的嶄新領域，留下更多成果。

談國際化，就是要奠基於在地化，把自己大半生的生活體驗，當作創作元素，打造出的島嶼風情，然後把台灣帶回去。

繼美國勞里·安德森的合作，一砲而紅之後，黃心健和讓-米歇爾·雅爾（Jean-Michel Jarre，1948-）合作新品，黃心健負責總體VR創作，讓-米歇爾·雅爾負責音樂，十分被看好。

讓-米歇爾．雅爾是法國著名電子音樂藝術家，是電子音樂先鋒，並以舉辦宏大的室外音樂會而聞名，在他的音樂會上，常使用大量的雷射、焰火等視覺效果。他的音樂會現場觀眾眾多，觀眾數量之多，曾三次被金氏世界紀錄收錄。

讓-米歇爾·雅爾還有一個身分，是中國女婿，他於2019年與中國女星鞏俐結婚，因此在音樂創作的專業之外，也是影劇圈的話題人物。

黃心健解釋，監視（Surveillance ）全球矚目的議題焦點，Netflix的節目《大駭客》(The Great Hack,2020) ，以及《智能社會:進退兩難》 （Social Dilemma,2020），這兩部作品皆是針對網路隱私與監控範圍為題材，證實了大眾對於資訊曝露所帶來的不安。

近3年，新冠病毒全球大流行之後，在全球更是持續發酵有關監視與監控的議題討論，隨之 受到大眾越來越多的關注。而VR 可以作為一種引導的媒介，讓觀者進入探索關於監視如何介入到我們的歷史、 文化，甚至是日常之中。

因此，透過體感的轉移，讓觀者從被監視之夢（Surveilled Dream）中直接參與到監視的敏感議題，希望藉此帶來更為深刻的反思作用。

對於作品視覺內容，該創作計畫主要的VR製程與內容開發，以台灣為研發基地。製作元素以「監視」的概念進展，故事劇情中將透過不同類型與形 式的「監視」來鋪陳整個故事線，製作元素將包含宗教、身體、藝 術、天文、民族、政治、軍事、經濟等，壟罩著整個人類文明發展 的進程脈絡，揭示著「監視」與人類文明共生共存的各種面貌。

至於監視的分類，包括宗教監視史，監視在我們的文明中具有深厚的根源，形式以宗教監視與最終審判。也有日常生活中的監視，像通過監視，保護大家的親密關係。形式為：私密關係的監視、育兒監護、社交媒體的監視。至於知識的監控，包括使用監控方法來積累知識。形式為：知識與科學中的監控、圓形監獄 （Panopticon）和歌劇院的相似性、文書定律。政府的監視，則是指我們通過監視來統治我們的社會，形式為：軍事監視、貨幣監控、政治監視。另外還有一項超越監視，我們如何超越它？形式為：我是誰? 圓形監獄城大廈（Panopticon City）、羽毛和心的踪跡。

該合作的作品音樂內容，主要的音樂與配樂製作，則由法方讓-米歇爾·雅爾負責。音樂元素將結合自然風土的聲音、電子合成聲、古典弦樂等，並根 據每個場景的視覺氛圍，調整配樂的節奏與頻率，並配合視覺互動 機制來觸發隨機的音效;最終，作品所有場景中的音樂與樂曲，可 以集結一張完整且具有系列性的專輯內容。

作品預期規格 ，是2023年上半年完成，片長暫估60分鐘，採中文、英文與法文等，互動方式6DoF，播放平台以頭顯式VR設備與桌上型電腦。

這項跨域資源整合的創作，資金籌組包括文策院、高雄電影館、台灣虛實展演發展協會。技術平台與行銷支援則是VRrOOm以Flying Tiger, Inc.製作音樂製作與美術指導則完全由讓-米歇爾·雅爾負責，這將是高美館個展後的重頭戲，不僅是黃心健國內外連結的里程碑，更是接續東尼·歐斯勒之後，具備國際高度的閃亮新媒體藝術家，可望把台灣的新媒體藝術，逐步向前推進，讓各界看好他的璀燦新未來。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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