台灣民眾黨將於12月10日將舉行第二屆黨主席及黨代表選舉，而身兼黨主席的台北市長柯文哲年底將卸任市長，先前就表態將備戰2024總統大選的他，今也表態將會競選黨主席連任，並表示剛創黨時很多制度不完備，現在要制度化，所以他寧可縮短半年任期。

民眾黨於2019年8月6日創立，當時黨員推舉柯文哲為黨主席，並明定任期為4年，連選得連任，因此柯文哲的主席任期應至2023年8月5日，但為了合併今年底九合一選舉，明天同步開啟任期，因此第二屆黨主席及黨代表選舉提前至12月10日舉行，柯文哲黨主席任期也將縮短至2022年12月31日。

柯文哲今天出席2022亞太永續行動博覽會被問到提前辭黨魁，柯表示，創黨很多制度不完備，現在要制度化，變成兩年選一次，且沒理由黨代表選舉跟主席選舉不一樣，所以寧可縮短半年任期，這也是建立制度的過程。被問及是否競選連任，柯也表態，現階段應該還是要競選連任。