33歲女星Angelababy（楊穎，Baby）擁有人人稱羨的盛世美顏，7年前她與黃曉明結婚，被譽為王子公主的童話現代版，未料今年初閃電宣布離婚，恢復單身後兒子小海綿輪流交給兩人照顧，近日網友拍到黃曉明帶兒子出去玩，過程中卻狂滑手機，引來外界批評，而港媒報導，Baby最近和朋友上酒吧片段流出，Baby不時豪邁叫喊，和過去溫柔婉約的形象頗有差異。

Baby和黃曉明宣布離婚後，兩人的生活都各自精采，近來黃曉明傳出有新歡，對象是有過一段婚姻、撞臉Baby的美女企業家葉珂，雙方先前一前一後曬出製作北京冬奧吉祥物冰墩墩湯圓的照片，葉珂還意有所指為黃曉明緩頰，否認對方是小王：「其實很早就恢復單身了，曾擁有最好的愛情，現在轉化成最好的友情和親情。很多話在心裡，懂的人會懂」。

Baby被拍私下和朋友上酒吧。（圖／取自《on.cc東網》）

上月底葉珂發慶生文，暗示有神秘人士準備驚喜替她過生日，眼尖網友看到派對歡迎賀卡上不僅寫了「歡迎到生日派對」，最後署名「M love KeKe」，讓網友推測應該是黃曉明替葉珂辦的派對。另一方面，Baby的生活也相當愜意，不時曬出溜滑板和跟在遊艇旁滑水的影片，今年6月港媒報導，Baby索性自己買了部遊艇，放假時跟朋友出海，平時就交給專人打理出租賺錢。

Baby跟朋友聚會，不時豪邁叫喊。（圖／取自《on.cc東網》）

據《東網》報導，工作忙碌的Baby，最近被拍到和一群朋友上酒吧，她頭戴鴨舌帽，身上穿了格紋外衣，一張精緻的白皙鵝蛋臉還是被路人立刻認出，而Baby也玩得很High，不時喊出：「輸的右邊兩位喝！」，目擊網友更稱Baby沒濾鏡後一樣美麗，雖然現場燈光昏暗，仍遮不住她散發的滿滿星味。

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