員林警分局10日查獲陳嫌等4人經營的詐欺水房。（員林警分局提供／吳敏菁彰化傳真局提供）

員林警分局10日查獲陳嫌等4人經營的詐欺水房。（員林警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

員林警分局10日查獲陳嫌等4人經營的詐欺水房，取出犯罪手機。（員林警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

以詐欺為業的27歲陳嫌主嫌招募一群20來歲小弟、妹共組詐欺水房，利用假交友、假投資名義騙了30多名被害人，詐騙金額高達5700多萬元，且為安全取款，還將人頭戶控制在台中、南投及彰化等旅館內，以延長人頭帳戶的使用壽命。

員林警分局8月10日會同內政部警政署刑事警察局偵查第八大隊、臺中市政府警察局第三分局、彰化縣警察局保安警察隊霹靂小組等單位至高雄市三民區一處大樓內查獲陳嫌指揮26歲柯女、23歲賴男和22歲洪男，經營詐欺水房，與近日國人遭騙至柬埔寨工作、控制等犯罪手法一樣。

員林警分局偵查隊長蕭志旺指出，臺灣彰化地方檢察署檢察官於偵辦某人頭戶詐欺案過程發現其他犯罪事證，遂指揮員林分局偵查隊等單位共同成立專案小組擴大偵辦。

最特別的是，為了確保人頭戶的使用壽命，還將數名人頭戶所有人控制在臺中、南投及彰化等地區旅館內，再由集團以「假交友」、「假投資」等名義詐騙，初步了解，人頭戶以3萬元就賣斷了，本人利用約定帳戶網路轉帳，金額可以百萬元以上，減少車手奔波提款，避免「東窗事發」的機會，這些人頭戶被控制的時間約在7至10來天之間，用到被報案、帳戶被凍結、不能再用為止。

蕭志旺指出，已清查出30多名被害人，詐騙金額合計約新臺幣5700多萬元，被害人匯出款項後，即由陳姓主嫌、旗下小弟及其他遭控制之人頭戶以網路層層轉匯，以迂迴層轉之方式隱匿詐欺犯罪所得去向。

員林警分局於10日在高雄搜到詐欺大本營，霹靂小組以重裝破門而入，陳等正在吃吃喝喝，上網聊天、天花亂墜，騙得不亦樂乎，瞬間全被喝令趴下逮捕，依涉嫌組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法詐欺罪將陳嫌等4人移送臺灣彰化地方檢察署偵辦。