高雄燈塔預計9月開放。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄燈塔位於旗津區旗後山頂，登高遠望，市區景觀一覽無遺。交通部航港局投入經費整建，預計今年9月將正式對外開放。此外，為串聯旗後山登山入口、高雄燈塔至旗後砲台步道照明及景觀設施，由交通部航港局、交通部觀光局來進行新設及經費補助，確保遊客安全並串聯燈塔砲台兩大知名景點。

交通部航港局自2017年進行高雄燈塔第一期整建工程，去年8月再投入2720萬元啟動「高雄燈塔修復及再利用二期工程」，修復活化總金額達5000萬元，推動漫步輕食活化再利用，預計今年9月初將正式對外開放。立委賴瑞隆11日邀集交通部觀光局、國家自然風景管理處、臺灣港務股份有限公司、高雄港區土地開發公司、高雄市政府觀光局、交通部航港局、行政院農業委員會林務局、國防部軍備局、高雄市政府文化局等中央地方單位至高雄燈塔、旗後砲台會勘，視察改善進度。

交通部航港局張博彥主任表示，高雄燈塔修復工程包含海景輕食區、步道區、輕食廣場區、燈塔空間整理、公共廁所、停車位及夜間照明設備，其中輕食服務區及文創販賣將委由高雄港區土地開發公司經營，設置於燈塔下方兩間房舍，提供更便捷的飲食及購置紀念品服務。此外，也針對燈塔周邊及聯外道路，進行景觀植栽、新增告示指引牌、公共藝術、管制閘門等設施，未來白天開放民眾進出參觀，不過夜間初步會朝向以包場方式開放。

賴瑞隆表示，旗後山土地分屬航港局、軍備局、文化局、觀光局各單位，務必8月底前完成巡查與維護，確保9月高雄燈塔日夜開放後安全。此外，為串聯旗後山登山入口、高雄燈塔至旗後砲台步道，由交通部航港局、交通部觀光局來進行新設及經費補助照明及景觀設施，確保遊客安全並串聯燈塔砲台2大知名景點，也請土開公司協助設置手機導覽系統，提升遊客瞭解高雄燈塔文化及旗津歷史。

交通部觀光局副局長林信任表示，旗津觀光設施日益完善，今年黑沙玩藝節及啤酒節成效顯著，未來交通部觀光局將會持續補助協助，新增高雄燈塔開放及燈塔砲台串聯步道，深具歷史特色及價值，觀光局會予以協助，並邀請更多國際觀光團來踩線，列入來台觀光必遊路線之一。