受疫情延宕兩年的「2022第20屆美利達盃」即將登場，適逢美利達（9914）創建50周年，2022美利達盃單車嘉年華活動將於12月10日在日月潭舉行，活動會場首度移師日月潭向山遊客中心，自今（12）日中午12點起開放報名，限網路報名，限額2,500人！

「2022美利達盃單車嘉年華」特別精心規劃兩條特色路線，包括強度百K等級、總長83K、累計爬坡超過1,000公尺的長距離單車自我挑戰；還有飽覽日月潭湖光山色的29K環潭路線。

這次美利達特別精心設計的超值報名紀念品，有圓筒收納包（市價990元）+涼感紀念衫（市價650元）、總價值超過1,640元，並可優惠加價選購coolmax＋Lycra高級布料的長袖車衣。

此外，還有總值數十萬的美利達盃瘋狂大摸彩，以及國內外知名自行車零組件精品名牌的現場展示會，精彩可期。

本活動報名將從8月12日中午12點開始，限網路報名，考量日月潭活動會場的空間，報名限額2,500人，額滿截止。詳細活動簡章、報名訊息，請見美利達自行車網站或網路搜尋「2022美利達盃」。