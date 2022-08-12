雙人團體「浩角翔起」成員阿翔(陳秉立)跟老婆Grace在2011年結婚，兩人結褵超過10年，婚後育有3名子女「小泡芙」、「舒芙蕾」及「布朗尼」，夫妻倆走過風風雨雨，如今感情修復，不時會透過社群，跟網友分享生活點滴及育兒日常，Grace昨天(8/11)就發文透露，自己被小鮮肉搭訕，但秒被兒子揭底，讓她大傻眼。

Grace昨天在臉書發文，適逢暑假，3個孩子都放假在家，她忙著給子女們安排休閒活動，透露這幾天都在陪兒子布朗尼參加棒球營，也因此認識了其他小朋友，有小朋友看見布朗尼的媽媽後，展開積極「告白」。

Grace透露，陪兒子去打胖球，旁邊的小鮮肉同學一臉羨慕，露出甜笑跟她搭訕：「阿姨～妳好溫柔喔！妳可以當我媽媽嗎？」，讓Grace不禁覺得開心又好笑，回應：「孩子！你誤會了啦！」，連忙表示自己在家裡的時候，就跟「虎姑婆」一樣。

這時兒子布朗尼開口了，立刻答腔跟小鮮肉同學說：「是！真的！我媽像獅子一樣喔！」，還搭配動作，做出「河東獅吼」的模樣，勸告同學：「你來了啊⋯會想回你家的啦」，一番話讓Grace傻眼，內心不禁小抱怨「布哥，這麼寫實的介紹你媽！好樣的」，網友們看了母子的互動，直呼實在太有趣，紛紛留言「怕媽媽被搶走」、「心口不一」、「溫柔的媽媽，背後有著不能說的秘密」。