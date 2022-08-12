周璟瑜出任高市府新發言人。（高市府新聞局提供／洪浩軒高雄傳真）

高市府發布新人事令！繼8月初延攬前三立主播張硯卿擔任市府發言人後，12日再宣布新增1位發言人，由前台視主播周璟瑜任職，一連新增2位發言人，大大強化市府發言團隊戰力，高雄市長陳其邁表示，歡迎2位優秀的高雄女孩回家鄉服務。

張硯卿出生高雄，高雄女中畢業後北上求學，就讀國立政治大學公共行政學系，畢業後投入新聞業，歷任中視、壹電視、三立新聞記者及主播，長期主跑政治新聞並擔任政治新聞主管，擁有10年新聞經驗。

周璟瑜同樣出生高雄，就讀鳳新高中，大學就讀國立中正大學政治學系，畢業後歷經三立新聞、台視新聞記者及主播，擁有完整新聞經歷，並曾採訪香港反送中及兩韓高峰會等重大國際新聞。

陳其邁指出，2位新任發言人過去都是傑出新聞人，也都是相當優秀的高雄女孩，這次選擇回到家鄉高雄服務，相信2人均能發揮所長，協助市政推動，並強化城市行銷，讓民眾更了解高市府的施政措施。