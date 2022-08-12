今天在大聯盟場上小熊以4：2擊退紅人，此戰雙方移師到夢幻的「玉米田球場」舉行，也是繼去年洋基、白襪後再次啟用這座球場，所以引來外界相當大的關注，小熊陣中日本好手鈴木誠也登上大聯盟首年就幸運踏上此地，而他並沒有浪費絕佳的機會，擔任先發第4棒右外野手他3度上壘，並為球隊貢獻打點。

The @Cubs strike first in the Field of Dreams Game thanks to an RBI double from Seiya Suzuki! pic.twitter.com/jqRFFF6Ove — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) August 11, 2022

1989年的電影《夢幻成真Field OF Dreams》敘述一位農夫聽到棒球之神召喚，決定將玉米田剷平改建為球場，而大聯盟早有意讓此景在現實中上演，但因疫情影響直到去年8月才達成夢想，洋基、白襪來到愛荷華州進行了對決。而今夏再次迎來夢幻場景，小熊和紅人得到了這個殊榮，日本好手鈴木誠也對此相當興奮，賽前就開始和玉米田合照。

Willson Contreras and Seiya Suzuki pic.twitter.com/1PTonDaTyC — Jett Beachum (@JetthroTV) August 11, 2022

當然他沒興奮過頭而影響身手，首局就敲出中外野方向二壘安打，為小熊拿下首分，此外隊友延續了氣勢，用連續安打將分差擴大到3：0。接著4局球隊再下1分，馬崔格(Nick Madrigal)靠安打建功。7局下紅人展開反擊，二壘手瑞諾茲(Matt Reynolds)敲長打追回2分，不過接下來3棒都出局，最後就以2分差輸掉這場夢幻大戰。