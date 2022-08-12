民進黨桃園市長參選人林智堅爆論文抄襲，遭台大撤銷學位，民進黨台北市長參選人陳時中強調，柯市長選時也受過葉克膜跟器官捐贈的困擾，他的態度跟那時一樣，對林智堅論文事情，就讓體制來證明。

陳時中12日出席「阿中與志工相見歡」活動會前受訪表示，從被提名到現在不管是他還是市議員參選人，在各場子都非常熱烈，代表民眾對他們團隊是有信心跟期待的，今日志工團也希望更多朋友參與，讓選舉過程更完善。

外界說身為台大教授的兒子，不該有挺林智堅言論，陳時中強調，有關林智堅的事情，跟他父親是否是台大教授毫無關聯，小時候在台大也是這樣的環境長大，台大在學術上有一定地位。

林智堅論文案是否影響選情，陳時中先表示，很難做這樣的判斷，不過他看到有記者問柯市長，說他選擇相信林智堅，他這幾天態度表達很清楚，有關學術倫理的事是專業，「可在體制內解決就應在體制內解決」，目前自己沒有所謂選擇，所有證據要在體制內驗證。

陳時中強調，同樣態度沒變過，幾年前柯市長選舉時，也受過葉克膜跟器官捐贈的困擾，當時他當部長受訪時，說這事關個人名譽，沒明確證據斷然下結論都不好，對林智堅的態度也一樣，讓體制證明不用自己做選擇。