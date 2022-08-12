德國的物流和貨櫃航運公司赫伯羅德(Hapag-Lloyd)執行長在周四的投資人會議上表示，從明年開始，由於全球貨櫃船隊的成長，將讓供給超過需求。此說法也緩解了市場對貨櫃吃緊狀態的擔憂。

執行長Rolf Habben Jansen在公司公布財報之後，對媒體表示，「在接下來的24個月，我們可以清楚看到，(貨櫃)供應的成長，將超過需求」。

Jansen在演講的幻燈片上展示，明年的貨櫃船需求將比2022年成長3%，而貨櫃船隊的供應將更多地增加7%。

赫伯羅德也在周四公布財報，2022年上半的淨利來到87億歐元，為年增2倍。但是該貨櫃公司也表示，烏克蘭戰爭和新冠病毒，為公司前景蒙上陰影。

該全球第五大貨櫃航運商重申了此前的財測，今年全年息稅折舊攤提前獲利(EBITDA)為182億至201億歐元之間，息稅前獲利(EBIT)為163億至182億歐元間。

但赫伯羅德表示，此一財測仍受到烏克蘭戰爭、新冠疫情，以及貨運價格放緩等諸多不確定因素的影響。

關於同業馬士基(Maersk)上周將財測下調到區間的低端，Jansen表示，同意馬士基的見解，並預計今年第四季業務開始降溫，他表示，「在全球範圍內，經濟沒有強勁發展，而這關連到我們的業務」。

赫伯羅德今年上半營收增加94%，來到170億歐元。

執行長說，上半年業績仍受到貨櫃裝卸費用和包船費用上漲的負面影響，此外，船運燃料成本的上升67%，也增加了單位成本。