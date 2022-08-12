佳能(2374)因轉型效益顯現，第2季及上半年順利轉虧為盈，累計前7月合併營收為29.73億元，年增84.29%，佳能董事長曾明仁表示，佳能谷底已過，雖然下半年變數不少，公司產品線訂單穩定，隨著影像產品出貨放量，以及車用產品開始進入量產，營運可望維持成長趨勢，下半年會比上半年好，Edge AI及車用產品將成為佳能未來營運成長主要動能。

佳能歷經多年轉型，由過去數位相機的研發製造轉為智能光學模組，佈局影像應用、車載及Edag AI三大領域，目前影像新應用佈局已開始收割，自駕車相關車載鏡頭及物聯網AIoT邊緣運算AI相機(Edge AI Camera)預計明年陸續發酵，並於2024年到2025年大爆發。

曾明仁表示，佳能車用產品分兩大塊，其中一塊是藉由Tier 1相關廠商走向車廠，並與日系自駕車軟體開發廠商合作開發自動駕駛相關鏡頭，我們已進入不少Tier 1專案，明年就有專案進入投產，另一塊AM(後裝)市場，我們不跟大陸競爭做白牌便宜產品，而是鎖定車隊管理及經銷商選配部分，藉由光機電整合把產品價值做出來，這一塊有很大發展空間，明年起會逐步擴大產品線。

佳能車用產品已於今年第2季開始量產，曾明仁表示，2023年起車用佈局將逐步顯現，並於2024年到2025年大爆發。

另一個備受佳能期待的產品為Edag AI產品，佳能主攻智慧城市及智慧零售應用，曾明仁表示，目前智慧城市產品已在美國上線，並延伸出不少專案，無論是智慧城市或智慧零售，現在產品客戶黏著性很強，不易被取代，訂單穩定度很高。

受惠於轉型效益顯現，佳能第2季毛利率為20.64%，年增1.98個百分點，營業淨利267萬元，遠優於去年同期營業淨損2.31億元，本業順利轉虧為盈，單季稅後盈餘為3141萬元，每股盈餘為0.11元，累計上半年也順利轉虧為盈，每股盈餘為0.03元。

佳能前7月合併營收為29.73億元，年增84.29%，展望下半年，曾明仁表示，雖然下半年變數不少，客戶相對保守，但下半年幾個產品線穩定，我們可望維持成長趨勢，下半年有望比上半年兩位數成長，全年本業可望維持正數，明年起轉型成果可望更為顯著，推升2023年到2025年營運成長。