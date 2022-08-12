英國富時指數公布今年「富時社會責任新興市場指數(FTSE4Good Emerging Index)」成分股，元大金(2885)連續6年入選。國際法人機構日趨重視永續金融發展，富時指數公司從2001年7月起編製富時社會責任指數系列(FTSE4Good Index Series)；2016年11月進一步推出「富時社會責任新興市場指數」，嚴格審查各企業的ESG成效，目前成員包括全球566家企業，合計總市值約3.2兆美元，台灣有91家企業入選。

元大金深耕ESG領域，在公司治理方面，強化ESG資訊揭露，明定高階經理人的工作目標需與企業永續相關業務連結，透過工作績效連結獎酬制度，具體實踐永續發展目標。環境永續方面，日前通過全球公認最有公信力的SBT減碳目標審查，其中金融業最關鍵的投融資部位占比近4成，是目前亞洲地區覆蓋率最高的業者，並發布首本「TCFD報告書」，強化氣候相關資訊揭露完整性及透明度。社會參與方面，平均每5名元大員工中，就有1人自願投入志工活動，展現高度熱情與社會關懷。