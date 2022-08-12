人民幣兌美元中間價12日報6.7413，較11日報6.7324，跌89個基點。

香港信報報導，中國人民銀行公告，為維護銀行體系流動性合理充裕，12日在公開市場展開人民幣（下同）20億元7天期逆回購操作，利率仍持平在2.1％。

至此逆回購已連續第13日維持該規模，繼續完全對沖當日到期，本周亦是操作量與到期量相抵。

路透統計，公開市場本周共有100億元逆回購到期，均勻分布在8日至12日，此外，9日還有400億元中央國庫現金定存到期，回收等量資金。