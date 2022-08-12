哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）對委內瑞拉防長羅培茲（Vladimir Padrino López）日前提出的軍事合作邀請做出回應，他說，在雙方重建軍事關係前，政府機構間的往來和商業互動得先恢復。繼上週雙方外長宣佈重新展開外交關係後，又向前了一大步。

#Noticia | El presidente Gustavo Petro asegura que antes del restablecimiento de las relaciones militares se restablecerán las relaciones comerciales e institucionales con Venezuela. Lo dice en respuesta a las declaraciones del general Vladimir Padrino ⬇️ pic.twitter.com/eVLDYxiPui — Noticias RCN (@NoticiasRCN) August 9, 2022

羅培茲9日於委內瑞拉玻利瓦國家軍（FANB）的晉升典禮中說，總統馬杜洛（Nicolas Maduro）已經指示他，恢復與哥國的軍事合作關係。該部為此更進一步表示，為因應佩特羅就任哥倫比亞總統，卡拉卡斯（Caracas）當局和波哥大（Bogota）當局之間重建外交關係，委國防部期盼應從現在開始恢復兩國之間的軍事合作。

據委國新聞網站versionfinal.com.ve報導，佩特羅11日在記者會中回應委國防部長洛佩斯:「必須先重建立商業、文化、社會家庭，也包含軍事合作關係。過去雙方本來就存在的相關委員會，而當務之急，是先解除枷鎖，並盡快重建制度」。

哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）就職典禮。（路透社）

過去在哥倫比亞總統杜克（Ivan Duque）2018年上任以來，該國政府不斷支持委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）推翻馬杜洛政權，委內瑞拉於是決定斷交，並下令驅逐外交官。

委內瑞拉政府2019年在封鎖西蒙玻利瓦爾國際大橋後，兩國邊界正式關閉。而佩特羅在贏得選舉數小時後，宣布他已與馬杜洛政府進行對話，並表示，他希望恢復與委內瑞拉的關係。佩特羅在總統競選期間宣布，他的政府將尋求與委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）重建溝通橋樑，而此舉象徵兩國雙邊關係的轉折點。