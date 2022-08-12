香港政府專家顧問、香港大學醫學院兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今在電台節目表示，至今只有2200名三歲以下幼童接種科興疫苗，情況有待改進，期望入冬前幼童的接種率能達到6成。劉宇隆強調，科興疫苗使用的滅活技術歷史悠久，十分安全，可以與其他疫苗，包括流感及肺炎鏈球菌等一起疫苗，他尊重家長希望安排子女接種BNT疫苗的意願，但希望不要等太久。

劉宇隆表示，香港大部分幼童未接種疫苗，有研究指兒童感染新冠病毒的危險較流感高2、3倍，亦較容易出現哮吼症，東亞地區的小孩比歐美地區更容易出現急性壞死性腦炎，呼籲家長盡快帶子女接種。

港府批准6個月至3歲幼童可以接種中國科興疫苗。香港大學醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強日前表示，政府有機會成功向BNT藥廠洽購嬰幼兒版疫苗，雙方正積極溝通，期望透過政府及家長反映對接種的需求，令藥廠知道向香港出售嬰幼兒版BNT是「迫在眉睫」。