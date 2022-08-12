台北捷運公司經營環狀線的受託契約將於明年1月30日到期，並轉由新北大眾捷運股份有限公司營運，但北捷發聲明，距轉移僅剩半年，新北市至今未提具體的經營與人力轉移計畫，擔心環狀線經營將開天窗，台北市長柯文哲今受訪表示，談判需要時間，表示「現在可以搭車就好，管他的。」副市長黃珊珊則表示，兩個城市都在協商，要接手營運權不容易。

北捷昨晚間表示，新北市政府雖以環狀線現職人員將以全數移轉為目標，但現有營運團隊扣除將歸建北捷的人力，剩餘人力並不足以接手營運。新北市政府及新北捷運公司未提出營運及人力移轉計畫，若無法及時完成人才招募及培訓，讓人懷疑新北市恐只是空喊接管。

柯文哲今天出席2022亞太永續行動博覽會受訪表示，不管怎樣反正它還在正常運作，談判也需要時間，至少現在可以搭車就好，「管他的」。柯並表示，這個經營權移轉很複雜，因為環狀線不只中和線這段，還牽涉到北環、南環、東環，現在三個都還沒蓋好，一時間要做什麼決策，不容易。

而黃珊珊今2022臺北生技獎頒獎典禮受訪也被問及此事，黃珊珊僅簡短表示，兩個城市都在協商，要接手營運權不容易，如果要北捷的同仁轉調到新北大眾捷運公司上班，也是要協商。