「這就是童年阿！」，春河劇團舞台劇《魔法阿媽》改編自同名經典動畫，今年4月於國父紀念館首演，讓觀眾不斷叫好，表示童年都回來了。《魔法阿媽》劇場版在百變女伶范瑞君導演及春河團長郎祖筠細膩的刻畫詮釋下，保留文英阿姨創造的「魔法阿媽」典範，嘗試賦予台灣女性的堅韌與勇敢新時代形象。《魔法阿媽》也將於9月10日於高雄至德堂演出，希望透過《魔法阿媽》呼籲大眾把握當下，及時將心中想法說出口。

春河《魔法阿媽》舞台劇創造出有別於動畫角色鮮明形象，集合劇場實力派演員與新生代共同演繹這個屬於台灣共同的文化記憶。主角「豆豆」年紀調整為青少年，講述更多時下青少年面對的壓力與困境。為回饋粉絲的守護與等待，加碼製作邀請到趙自強助陣演出阿媽家的大白狗「西羅」，重現郎強螢幕CP絕佳的默契與精湛的演技。

豆媽一角設定為「歌仔戲演員」，高雄場次特別邀請到國寶級歌仔戲天王，心戲劇團當家小生「孫詩珮」演出。豆豆好朋友「小民」則由新生代演員郭子乾的公子郭德君演出，重量級模仿天王郭子乾也特別客串演出劇中老人一角。

舞台劇版本保留動畫版「基隆」故事背景，以及中元普渡的台灣傳統民間祭典。一開始豆豆認為阿媽穿道袍、作法事、放水燈很「迷信」，與鄰居小民和其他好兄弟們相處的過程中，親身參與了放水燈、作法、普渡等活動之後，改變原先的看法，開始認識了解屬於自己的語言與文化。

劇中的豆豆因為不聽阿媽的話放出惡鬼闖了大禍，鬧得整個小鎮雞犬不寧、最後由阿媽做法事，放水燈才平息這場風波。本劇重頭戲「中元節放水燈」延續傳承一百六十餘年的「基隆中元祭」祭典精神，結合4G科技投影技術與未來式互動藝術合作，在劇場空間打造普渡祭典放水燈的場景。以水燈為主軸，上千名觀眾可透過簡訊文字寫下對逝去親友的思念，轉化在水燈上，讓水燈乘載著對先人的想念遙寄祝福。而透過數位訊號轉換，真人、動畫虛實交錯呈現在強迫透視舞台及大型LED背景牆上，讓觀眾能身歷其境看到動畫中奇幻場景在劇場空間中展現。

魔法阿媽將於9月10日在高雄至德堂演出，春河與高鐵推出聯票，享超值優惠；全家一起來看戲更有四張家庭套票8折優惠。另外也特別感謝在疫情期間一路支持與陪伴春河的企業，臺南榮興榮美金鬱金香酒店贊助住宿優惠，鹿港名店玉珍齋跟達特世生技公司贊助傳統點心及D2高等級4D醫療口罩，回饋給支持春河的觀眾。另外還春不荖足湯贊助二張50分鐘腳底按摩券二張(「寵愛阿媽」套票)，每場演出更提供50盒龜苓茶，贈送給現場爸爸、媽媽們，9月開始與翰林茶館合作推出聯名平安杯，只要憑票券還可以95折購買翰林茶館飲料。