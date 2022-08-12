台北捷運公司經營環狀線，契約於明年1月到期，將由新北市政府接手營運，但北捷600名員工是否能順利移轉，外界關注。北捷開嗆，新北市政府想拿回經營權，但至今未提出具體的營運計畫及人力移轉計畫，質疑環狀線經營將開天窗，新北市是否只是空喊接管？

北捷表示，北捷經營環狀線，受託契約於明年1 月 30 日即將到期，距離現在僅剩約半年時間，雖然新北市政府表示，環狀線現職人員將以全數移轉為目標，但新北市政府想拿回經營權，至今未提出具體的營運計畫及人力移轉計畫，北捷不免憂心明年1月31日開始，環狀線經營是否將開天窗？誰來保證雙北市民乘車權益？

北捷指出，以北捷過去經驗為例，為經營新路線，通車前2年即進行營運計畫及人力規畫準備，至於維持營運最關鍵的行控中心人員，至少於半年前進駐熟悉系統運作；各類運務、維修人員依法均須具備證照，為取得證照，需接受嚴格訓練，並經過實際上線研習，才能確保系統順利運轉及服務品質。

北捷說，雖然新北市政府表示，環狀線現職人員將以全數移轉為目標，但現有營運團隊扣除將歸建北捷的人力，剩餘人力並不足以接手營運，若新北市及新北捷運公司無法及時完成人才招募及培訓，不禁讓人懷疑，新北市是否只是空喊接管？

北捷強調，由於契約屆期已進入倒數計時，呼籲新北市儘快提出營運及人力移轉計畫，以利後續接手營運系統及提供旅客服務，新北捷現在具有運務證照營運人力有幾人？具有維修證照又有幾人？新北市光有接手經營的企圖心，但對於營運並無任何實質幫助，北捷誠懇建議，旅客的安全，不應該僅是華麗口號，應有更積極具體作為。