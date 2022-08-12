近日接連發生國人被網路詐騙集團在臉書社團以高薪、免費食宿機票等不實應徵條件，將人拐騙至柬埔寨等國後，就遭沒收護照、限制行動，強迫從事網路詐騙行為，勞團認為，面對新的網路科技的發展，勞動部應重新檢視網路求職平台之行為是否有違反就服法，並重新檢討既有就業服務機構設立規範，特別是涉及跨國人才招募之實體與虛擬組織，更應與時俱進，修改法規，以避免更多人身陷求職陷阱，保障國人就業權益。

台灣勞工陣線指出，勞動部曾於2008年發布「勞職業字第 0970069553 號函」當中指出，「報紙及電腦網站等民間業者若僅係刊登求職求才廣告、彙整求職求才資料並提供就業訊息等事項，而未辦理推介人才及促使勞雇雙方簽訂聘僱契約實務者，基於促進就業資訊暢達之考量，尚無需申請許可。」，由此可見，是否有「推介人才」與「就業媒合」是兩個判斷是否必須納入就業服務機構登記的關鍵。

台灣勞工陣線指出，依照現行就業服務法第35條的規定，私立就業服務機構得經營就業服務業務，而就服法第34條的規定，私立就業服務機構及其分支機構，應向主管機關申請設立許可，經發給許可證後，始得從事就業服務業務，違反者可依法處以30萬到150萬罰鍰。

台灣勞工陣線呼籲，隨著網路科技的進步，網路平台的求才求職的型態越來越多樣，以近來詐騙國人到柬埔寨的案件為例，該求才訊息都是在臉書社團當中以誇大不實的勞動條件發布，騙取民眾。勞動部應該通盤重新檢討就業服務機構的設立涵蓋界線。

最後，台灣勞工陣線主張，面對國內就業環境的快速變遷，隨著全球化和國內產業經濟結構快速變遷的就業需求，新型態的風險出現，已經實行30年的《就服法》實有必要全面檢討和改革。勞動部應進行就業服務法修法，針對刊登國人前往外國工作求職資訊，應該特別加以嚴格管制審查，其次，從事仲介國人前往外國工作就業服務業務機構，應該以更嚴格的登記許可標準。如此方能稍稍杜絕國人被不實求才資訊詐騙的事件再度發生。