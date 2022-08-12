南韓政府周五表示，在下周一光復節（15日）時，特赦包括三星電子副董事長李在鎔、樂天集團會長申東彬等1691人，這也代表李在鎔能夠順利重返三星。

韓聯社報導，南韓政府在聯合新聞稿上表示，為了活化經濟克服當前的危機，最近緩刑期限結束的三星電子副董事長李在鎔，將得以復職。李在鎔於去年8月獲得假釋，並於7月底完成刑期，但仍需要特赦才能恢復所有權利，包括重返三星。

李在鎔因以86.6億韓元向前總統朴槿惠等人行賄，在去年初被首爾高等法院判刑2.5年且當庭羈押，去年8月獲得假釋。不具名的政府官員說，「鑑於南韓迫切需要克服經濟危機，關鍵的商業界人士被列在特赦名單，因為他們能透過技術投資和創造就業來引領國家經濟成長。」

南韓總統尹錫悅在內閣會議上表示，「希望特赦有助於穩定人民的生計，並使國家擺脫經濟危機。」而除了李在鎔與申東彬之外，特赦名單上還包括多名中小企業家、東國鋼鐵董事長Chang Sae-joo及前STX集團董事長Kang Duk-soo等人。