CBRE世邦魏理仕今（12）日公布2022年第二季台北辦公室租賃市場報告指出，台北市主要辦公商圈表現強勁，其中A級辦公大樓，租金行情「攻頂」！每坪月租水準直逼3,000元大關！達2,971元，現階段由於中大坪數產品供給量少，市場仍利於房東方。

世邦魏理仕台灣研究部統計今天公布研究報告指出，第二季台北市A辦平均租金攀升至每坪月租2,971元，刷新自2000年有統計以來的歷史紀錄。

在各A辦商圈中，信義基隆區持續以1.4％的單季漲幅，拔得頭籌，區內平均A辦租金升至3,442元。

由於許多房東積極提高閒置單位開價，並嚴守成交租金底線，使得多棟A辦大樓平均租金持續攀高。

調查指出，台北市中心A辦市場總空置面積約為 20,900坪，但可提供辦公室連續面積達400坪以上的辦公大樓屈指可數，在中大坪數單位供給量維持緊俏的環境下，法人房東充分利用有利因素，達成全方面調漲租金的目標。

在B辦方面，世邦魏理仕台灣研究部統計，平均空置率下降至自2019年以來、低於4％的低位，平均租金穩定維持成長步調，今年第二季升至每坪月租1,855元，季增幅為0.4％。

世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶表示，B辦市場因其房東性質較為多元，部分大樓開價行情也相對紊亂，且有逾六成B辦大樓處於滿租狀態，房東僅能透過續約協商的機會提高租金水準，這皆為B辦平均租金成長幅度較緩慢的原因。

李嘉玶表示，未來一年半，台北市中心商辦新供給，估計可租賃面積約四萬坪，預估將使主要商圈平均空置率於2023年底前升至6％，仍處於健康水位。

世邦魏理仕研究部認為，在絕大多數辦公大樓空置情況控制良好的局面下，未來二至三季內台北租賃市場仍將有利於房東，預測A辦租金將持續上揚，惟成長速度將放緩。

不過，A級辦公租賃市場，在第二季的淨去化量，僅583坪，已連續兩季低於千坪水準，可見A辦市場逐漸顯現疲態。

世邦魏理仕台灣顧問及交易服務部主管陳頌民認為，這與全球經濟前景不明，影響不少A辦租戶對於資本支出決策態度轉為謹慎有關。季內雖仍有數家企業執行辦公室擴充與升級計畫，但同時亦有少數企業遷離A辦大樓，使得A辦淨去化量呈現萎縮。所幸本季市場無新供給釋出，A辦平均空置率持續於歷史低檔盤旋，較上季微幅降低至3.7％。