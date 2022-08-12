依現在在立法院審議的「氣候變遷因應法」草案，已有共識納入2050淨零碳排目標，國發會也提出淨零排碳路徑，為了向國際社會及全台民眾呼籲包括台灣在內的全世界都應共同致力2050淨零目標，永續發展目標聯盟(A•SDGs)因而策劃的「2022亞太永續行動博覽會」，今起一連三天在台北世貿1館盛大舉辦。

2022亞太永續行動博覽會邀集15個中央政府機關、11個縣市政府、48家企業，23所大學、9個NGO團體等，以策展、高峰會、論壇及永續行動進行多元化交流，加上136個單位報名「2022亞太暨台灣永續行動獎」。

A•SDGs主席簡又新表示，過去2年全世界受到疫情、通貨膨脹挑戰，但我國除了逆勢創造經濟成績外，更多的是對永續的努力，因此盼透過博覽會讓大家知道永續行動不是抽象。他說，博覽會亮點包括永續是在生活中可以有所表現、各政府機關及企業的工作成果分享、公私單位談論未來發展，還有倡議等行動。

副總統賴清德致詞時說，只要企業融入氣候經營策略，也能夠增進永續發展的競爭力，博覽會是共同努力的成果，未來會更堅定往這個方向走；他提到俗語「人若不照道理，天就不照甲子」，用在氣候變遷上也很合適，過去數十年來世界各國排放過多溫室氣體至大氣層中，導致氣候變遷，而此時要團結一致採取行動，總統蔡英文宣誓要在2050達淨零轉型，行政院也提出淨零轉型路徑，台灣應努力做為淨零轉型的模範。

淨零碳排除了中央政府負責外，地方政府則是實踐的第一線，台北市長柯文哲以「城市轉型，台北淨零行動」為題分享，透過「住商、交通及垃圾」3方面減碳，目前到2020年為止，台北市已較基準年降低12.9％，預計2030年降4成，20440年降65％、2050年降至淨零。

新北市長侯友宜分享，新北市除了「住商、交通及垃圾」外，更納入友善耕作，預計2030年時捷運站會比東京更多，並推動無煤城市，預計新北市的排碳較2005年基準年降低13％排碳，預計2030減排30％、2050年達淨零碳排。

桃園市長鄭文燦說，永續發展低碳轉型是全球共同語言，不可能置身事外，8年桃園市已減少16.75％的排碳，有信心會達城2030年一半的目標，並透過生態造林、綠能設置、生煤改用SRF，達到2050淨零目標。