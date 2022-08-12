今天是中元普渡日，民眾祭祀食物不免有熟食、蔬果等食物，為了節省時間，不少民眾會購買菜市場的熟食作為祭祀之用，但專家表示，在外採買熟食到家有時已花了數小時，高溫下微生物容易孳生、導致食物腐敗。食安專家表示，即使是購買店家當場烹煮的熟食，回家上桌前一定要復熱，也就是重新煮沸，以避免食物中毒或嚴重腸胃感染等後遺症。

有「無毒教母」之稱的林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈在YouTube頻道《健康2.0》與營養師宋明樺，探討食物中毒的話題。譚敦慈表示，菜市場的熟食方便又好吃，是許多上班族的食物參考，但因買好熟食到回家過程，有時已超過數小時，夏天高溫下，食物容易腐敗，因攝氏7～60度是醫學上所謂的危險溫度帶，微生物在此區間均可繁殖，所以即使是店家現場烹煮的熟食，在此數小時間細菌已大量孳生。

譚敦慈表示，她盡量在逛完市場其他食物後，再購買熟食，之後儘速回家，即使當餐要吃，上桌前也一定會進行復熱，也就是煮沸，例如用電鍋蒸煮後再吃。

夏季常出現食物變質腐敗，引發上吐下瀉的食物中毒問題，譚敦慈表示，民眾不可自行服用止瀉、止吐藥，因為人體的免疫功能正在發揮去除病菌、細菌的功能，若服用止瀉等藥物，反致有害物質存留在體內更長時間。此時，應先讓身體儘速排除有毒物質，若擔心脫水，可飲用電解質的飲料，若腹瀉問題不止，要儘速就醫。

腹瀉後的恢復期飲食，宋明樺表示，若有食慾，食物不限稀飯、白吐司，以免人體缺乏營養無法產生足夠體力來對抗細菌，可恢復正常飲食，但忌辛辣等刺激性食物及油膩食物，避免腸胃不適。