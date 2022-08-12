現在不少善良店家有提供「愛心待用餐」，目的是讓社會上有需要的人能免費溫飽，不至於餓肚子。然而，近日有位老闆遇到一件誇張事，讓他感到十分無奈。原來，有名顧客在領用愛心餐時，順便開口向店家討錢，老闆見狀婉拒後卻遭無理對待。他將事發經過放在臉書社團「爆廢公社」，文章曝光後，許多網友表示感概。

此名業者在社團中表示，他是經營素食早餐店的老闆，於本月11日時，店裡來了位四肢健全、目測約30幾歲的男子。對方騎著自行車來到店裡，由於對方身上髒兮兮的，似乎很久沒洗澡，當他開口說「老闆，我很餓」時，原PO就二話不說裝了一大碗麵線和一大碗芋頭粥給對方。結果男子又開口了「老闆，你能再給我100（元）嗎？」，原PO見狀只能委婉拒絕「你餓了，可以來我這吃，但我不能給你錢。」怎料男子一聽到沒錢可拿就拿著愛心餐，轉身騎腳踏車離開，連一句道謝都沒有。

許多人都有「好心被雷親」的經驗。(圖/翻攝「爆廢公社」臉書)

老闆對此行徑感到無言，他在文末補充「不是要什麼多大的感謝、感激，但至少一句謝謝，應該是要有的吧！我能給你吃飽，但是不能給你錢，這是我的原則！或許我會讓你不爽，但給你錢不是我應該的」。許多網友紛紛留言力挺老闆「有原則的好人」、「100元估計是去買酒吧」、「真的很多這種人，給方便就得寸進尺，一次沒給就變成罪人」。也有不少小吃店老闆指出「上次我店裡來了一名阿姨，拜託我給她6份愛心餐，給她時我關心地問了句，『阿姨，妳們家很多人嗎？有需要都可以來我這邊拿愛心餐！』她回我，『沒有啦，今天我家有客人來，我懶得煮，所以來拿愛心餐回去給他們吃啦』」除了店家，也有不少善心民眾分享類似經驗「我有次去新竹火車站裡要買鐵路便當 一個遊民一直跟著我要跟我要錢 我裝作沒聽到不理他，最後他對我罵了：X！」。