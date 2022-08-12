近期正夯的元宇宙結合虛擬實境與網路科技，是一個不同於現實場景、完全虛擬的網路世界，自從社群巨頭臉書（Facebook）將公司名稱改為「Meta」後，更帶動元宇宙討論熱度，有人開始炒作虛擬房地產，美國科技富豪（Mark Cuban）直言，買元宇宙土地是史上最蠢的事，等同被割韭菜。

根據美國媒體Marketwatch、CNBC報導，庫班近日接受YouTube頻道「Altcoin Daily」訪問時表示，在元宇宙平台上買虛擬房地產，並不是基於實用性，而這是史上最蠢的事。他強調，在現實世界中，房地產具有保值增值能力，因為土地資源有限，但在虛擬世界中，土地可以無限擴展，根本沒有投資價值。

報導指出，市場從2021年開始興起元宇宙「炒房潮」，MetaMetric Solutions數據顯示，4大元宇宙平台去年的數位房地產總銷售額達到5.01億美元（折合約150億新台幣），然而，虛擬房地產泡沫可能已經破滅。

根據WeMeta數據，截至8月7日，Decentraland平台上一塊虛擬財產的平均售價約為1萬4385美元，該網站稱，這數字比2021年11月約3萬7238美元的最高平均售價，下跌約61%。

Mark Cuban同時是知名NFT無聊猿（BAYC）母公司Yuga Labs投資人，他對於區塊鏈技術並不陌生，Yuga Labs先前在元宇宙出售虛擬土地，引發瘋狂搶購，進帳價值超過3億美元的以太幣。

不過很多人依然看多元宇宙房地產，全球市場研究公司Technavio報告預估，元宇宙房地產市場規模從2021年到2026年，將大幅成長53.7億美元。